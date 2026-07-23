В Иркутске цена бензина упала на 13 рублей за литр

В Иркутске зафиксировано существенное снижение цен на топливо на автозаправочных станциях сети БРК. Стоимость бензина уменьшилась примерно на 12–13 рублей за литр, ощутимое снижение коснулось и дизельного топлива. Об этом сообщает портал «Ирсити.ру».

Так, литр АИ‑92 подешевел на 12 рублей, АИ‑95 — на 12 рублей 50 копеек. Дизельное топливо стало доступнее на 11 рублей 45 копеек — теперь его цена составляет 85 рублей 55 копеек за литр. На утро 23 июля цены оставались на сниженном уровне: АИ‑92 стоил 65 рублей 20 копеек, АИ‑95 — 68 рублей 80 копеек, АИ‑100 — 121 рубль.

В пресс‑службе БРК пояснили, что снижение стало возможным благодаря получению ранее законтрактованных объёмов топлива, закупленных у «Газпромнефти» по низким ценам. Эти заявки были оплачены, но по ряду причин не отгружались. В июле поставки наконец осуществили — именно этот объём и позволил компании скорректировать розничные цены.

Отмечается, что в процессе решения вопроса участвовали губернатор и правительство Иркутской области. Аналогичный шаг ранее предприняла другая крупная сеть АЗС — «КрайсНефть»: там снижение цен связали с заключением прямого договора с «Роснефтью», позволяющего продавать определённый объём ГСМ по ценам «Роснефть».

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