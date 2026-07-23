Общество 23.07.2026 в 11:46

Иркутянка потеряла товары на 1,5 миллиона после атак БПЛА на склады Wildberries

Она заявила, что главное это жизнь, а потеря товара - сущие пустяки
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Текст: Иван Иванов
Иркутянка потеряла товары на 1,5 миллиона после атак БПЛА на склады Wildberries

Предпринимательница из Иркутска Анна Бурдуковская лишилась товара на 1,5 миллиона рублей после атаки БПЛА на склад Wildberries. Как сообщает портал ИРСИТИ.RU, женщина старается не терять оптимизма, несмотря на серьёзный ущерб для бизнеса.

В своих сторис в соцсетях Анна поделилась переживаниями и тем, как справляется с ситуацией: рядом оказались подруги, которые поддержали её в непростой период. Сама предпринимательница смотрит на произошедшее философски: «В такие моменты у меня всегда в голове такие мысли: пока ты жив, вообще всё можно изменить, всё можно исправить. Ну случилась такая ситуация. Ну и пофиг. Будут ещё возможности, будут ещё разные этапы в жизни. Жизнь — она такая, принимаем её как есть».

Анна Бурдуковская — индивидуальная предпринимательница, владелица бренда,  под которым выпускается косметика и аксессуары для ухода за волосами, кожей головы и телом. Напомним, первая с начала СВО атака БПЛА на склады Wildberries произошла 18 июля — пострадал логистический центр в Электростали площадью 250 тысяч квадратных метров. Утром 22 июля стало известно о налётах на склады в Краснодаре и Невинномысске. В результате инцидентов пострадали сотрудники: в Краснодарском крае помощь потребовалась 10 работникам, в Ставропольском — зафиксировано пять пострадавших. 

Фото: Номер один

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