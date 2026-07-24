Гороскоп для жителей Бурятии на 24 июля

Этот четверг пройдет под знаком обостренной интуиции. Вы будете чувствовать людей насквозь и сразу поймете, кто говорит правду, а кто хитрит.

В кошельке возможна приятная неожиданность (возврат старого долга или кэшбэк), но звезды советуют не спускать всё на импульсивные покупки. Главное правило дня: действуйте нестандартно, но без глупого риска, и говорите близким только то, что думаете.





Овен

Старый финансовый вопрос наконец решится в плюс — вернут долг или предложат подработку. Слушайте коллег, а не продавливайте свое мнение.

Осторожно: На дороге водители рассеяны. Переходите улицу строго на зеленый свет.

Ждите сюрприза от партнера — он может признаться в чем-то важном.





Телец

Держитесь подальше от шведских столов и крепких напитков. Желудок сегодня очень уязвим.

Хватит скупать ненужное на маркетплейсах. Зато это отличный день, чтобы договориться о скидке на аренду квартиры.

Партнер кажется холодным? Ему просто нужно выспаться, чувства никуда не делись.





Близнецы

Главная угроза дня — телефонные мошенники. Никому не называйте коды из СМС.

Проверьте счета — вам могут вернуться старые налоги или начислить внезапный бонус.

Думайте перед тем, как говорить. Сказанное сгоряча заденет человека надолго. Одиноким стоит присмотреться к случайному знакомству в кафе.





Рак

Проверьте краны — возможны протечки.

Не вкладывайтесь в «золотые горы» и быстрые схемы заработка — это ловушка.

Разговор по душам с любимым человеком сблизит вас сильнее, чем любой совместный отпуск.

Лев

Душные помещения — ваш враг. Пейте больше воды и проветривайте комнату.

Вашу инициативу заметят начальники. Готовьте резюме для повышения.

Вас ценят гораздо больше, чем вы думали. Приятное открытие ждет вечером.





Дева

Организм на пределе. Откажитесь от сверхурочной работы, иначе свалитесь с температурой.

Если сомневаетесь в качестве техники или косметики — отложите покупку, велик риск подделки.

Мелкие обиды копятся. Лучше проговорить их сейчас, пока они не превратились в большой скандал.





Весы

Сегодня вокруг будет много сплетен. Не участвуйте в обсуждении коллег, обойдетесь стороной.

Пересмотрите подписки. Вы платите за кучу сервисов, которыми давно не пользуетесь.

Сходите с партнером в новое место — это освежит отношения.

Скорпион

Ваша ревность сегодня беспочвенна. Не раздувайте проблему там, где ее нет.

Рискните назвать свою цену в переговорах — вас услышат и согласятся.

Лучшее время для откровенного разговора. То, что скрывали, пора вытащить на свет.





Стрелец

Обязательно разомнитесь перед тренировкой, есть риск потянуть мышцу.

Возможен выгодный фриланс или премия.

Следите за языком в комментариях, ваши слова поймут неправильно. В любви берите инициативу в свои руки.





Козерог

Профессиональное выгорание близко. Выйдите на обеденный перерыв на воздух.

Крупные банковские дела или страховки пройдут удачно, если не торопить события.

Отношения выходят на новый уровень доверия.





Водолей

Ноутбук или телефон могут зависнуть в самый неподходящий момент. Сделайте диагностику заранее.

Перепроверьте историю платежей, могли пропустить комиссию.

Прислушайтесь к советам старших. А вот бывшему партнеру дверь лучше не открывать.





Рыбы

Финансовое чутье работает идеально. Вы точно почувствуете, где настоящая скидка, а где обман.

Всё, что придумаете сегодня, пригодится и принесет пользу.

Устройте романтический ужин при свечах или долгую прогулку под луной.

Фото: нейросеть