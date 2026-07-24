Зурхай на пятницу, 24 июля

Благой день Гуру Падмасамбхавы.Благоприятно: для людей, родившихся в год Овцы, Курицы, Обезьяны и Лошади; возводить дуган и другие объекты почитания, а также проводить подношения и заниматься государственными делами.Неблагоприятно: проводить празднества, собрания и важные встречи, торговать, создавать семью, строить дома, отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.Стрижка волос: к процветанию, счастью.Дорога: Неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.Фото: