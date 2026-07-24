Общество 24.07.2026 в 06:02
Зурхай на пятницу, 24 июля
десятый лунный день
Текст: Алена Викулина
Благой день Гуру Падмасамбхавы.
Благоприятно: для людей, родившихся в год Овцы, Курицы, Обезьяны и Лошади; возводить дуган и другие объекты почитания, а также проводить подношения и заниматься государственными делами.
Неблагоприятно: проводить празднества, собрания и важные встречи, торговать, создавать семью, строить дома, отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.
Стрижка волос: к процветанию, счастью.
Дорога: Неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.
Фото:
Благоприятно: для людей, родившихся в год Овцы, Курицы, Обезьяны и Лошади; возводить дуган и другие объекты почитания, а также проводить подношения и заниматься государственными делами.
Неблагоприятно: проводить празднества, собрания и важные встречи, торговать, создавать семью, строить дома, отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.
Стрижка волос: к процветанию, счастью.
Дорога: Неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.
Фото:
Тегизурхай