Общество 24.07.2026 в 11:53

Улан-удэнец украл гигантского медведя, чтобы подарить жене

Плюшевую игрушку он прихватил в кафе
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец украл гигантского медведя, чтобы подарить жене

В Улан-Удэ мужчина украл двухметрового плюшевого медведя в строящемся кафе, чтобы подарить его жене. Игрушка, стоимостью 25 тысяч рублей, вскоре аукнулась ему уголовным делом.

Как рассказали в полиции республики, ночью 18 июля пьяный 29-летний местный житель возвращался домой. По пути он решил зайти в бар, расположенный недалеко от его дома, дверь которого была открыта. Войдя в помещение, мужчина понял, что заведение больше не работает, а на его месте ведется ремонт перед открытием нового.

Выходя он заметил большого плюшевого медведя высотой около 2,5 м, принадлежавшего владельцу заведения и забрал игрушку с собой, решив подарить ее супруге.

- Спустя два дня владелец обнаружил пропажу и обратился в полицию. При просмотре записей камер видеонаблюдения сотрудники полиции детально отследили маршрут передвижения злоумышленника и установили его личность. Медведя нашли у него дома, изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД РБ

 

 

 

 

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