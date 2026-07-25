В Бурятии вспыхнул новый скандал в Тункинском нацпарке

Тункинский национальный парк снова оказался в центре скандала. На этот раз прокуратура взялась за семью Смолиных. Один брат - государственный инспектор, который следит за порядком на охраняемой территории. Второй - директор туристической фирмы, которая возит туристов в тот самый парк. Прокуратура заявила: так нельзя - это конфликт интересов, и потребовала уволить чиновника. Но Нацпарк проявил удивительное снисхождение и вместо увольнения сделал инспектору… замечание. Конечно, прокуратуру такой нежный подход не устроил, и дело закончилось в суде.Игорь Смолин почти 20 лет проработал в Тункинском нацпарке. С 5 июня 2006 года он был государственным инспектором отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности, а с 1 ноября 2017 года его перевели в оперативную группу. По должностной инструкции он проверял документы у физических и юридических лиц на право природопользования, досматривал машины и личные вещи, задерживал нарушителей, изымал орудия незаконного промысла, составлял протоколы об административных нарушениях. В общем, был главным стражем порядка на вверенной территории.В 2023 году ему подписали дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором черным по белому было прописано: он обязан соблюдать антикоррупционные ограничения и запреты, отчитываться о доходах и имуществе, а главное - принимать меры по недопущению конфликта интересов и уведомлять работодателя, если такой конфликт возник или может возникнуть.Но еще с 8 декабря 2017 года Игорь Смолин числился учредителем ООО «Туристическая компания «Тунка-тур» с долей в уставном капитале 20%. Основной вид деятельности фирмы - туристические агентства. Но есть и дополнительные - охота, отлов и отстрел диких животных, деятельность туроператоров, услуги по бронированию. А генеральным директором этой фирмы был его родной брат - Сергей Владимирович Смолин. И все это на территории Тункинского национального парка, где Игорь Смолин работал инспектором.Когда природоохранная прокуратура провела проверку, выяснилось: Игорь Смолин «забыл» указать в декларации два банковских счета в Россельхозбанке. И не сообщил начальству, что его брат руководит фирмой, которая работает на той же территории, где он сам ловит нарушителей. Уведомлений о возможном конфликте интересов от Смолина руководству не поступало - это подтвердила в суде представитель нацпарка.Прокуратура объяснила: это классический конфликт интересов. Человек, который должен следить за порядком, одновременно является совладельцем бизнеса, работающего в зоне его ответственности. А его родной брат - директор этого бизнеса. По закону Смолин обязан был уведомить работодателя о возможном конфликте. Он этого не сделал.Довод Смолина о том, что ООО якобы не вело деятельность и не приносило дохода, суд отклонил. Сам факт наличия статуса учредителя коммерческой организации, работающей в сфере, подконтрольной государственному инспектору, создает непреодолимую ситуацию конфликта интересов. Федеральный закон № 273-ФЗ направлен не на пресечение уже реализованного влияния, а на предотвращение потенциальной ситуации.30 июня 2025 года межрайонный прокурор внес представление об устранении нарушений закона. Нацпарк провел служебную проверку. Смолин дал объяснения: счета, мол, давно закрыты - о них забыл; фирма не работает - отчеты нулевые, прибыли нет с 2019 года, организация в стадии ликвидации. На основании этого комиссия по противодействию коррупции 30 июля 2025 года решила внести предложение руководству объявить Смолину дисциплинарное взыскание в виде замечания.31 июля и. о. директора издал соответствующий приказ. В ответе прокуратуре нацпарк отчитался: «Факты, изложенные в представлении, подтвердились, Смолину объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания, разработан план по противодействию коррупции на 2025 - 2026 годы».Прокуратуру такой ответ не устроил. В надзорном ведомстве напомнили: за коррупционные нарушения неотвратимо следует увольнение. Нельзя отделаться легким испугом. Закон не дает работодателю право выбирать наказание - только увольнение в связи с утратой доверия.26 сентября 2025 года прокуратура направила требование о возврате к рассмотрению представления. Нацпарк провел дополнительную служебную проверку. И снова поблажки - вместо того, чтобы уволить Смолина по требованию прокуратуры, ему позволили написать заявление «по собственному». 1 октября 2025 года вышел приказ об увольнении. Формулировка - «по инициативе работника».Прокуратура подала в суд. Требования были простыми: признать приказ о замечании незаконным, изменить формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия» и заставить нацпарк исправить записи в трудовой книжке. Кроме того, требовала, чтобы сведения об увольнении Смолина были направлены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.Тункинский районный суд 25 февраля 2026 года встал на сторону прокуратуры. Судья объяснила: конфликт интересов действительно имел место. Суд установил, что на основании записей актов о государственной регистрации рождения близкие родственные связи между Смолиным И. В. и его братом Смолиным С. В. подтверждены. Наличие между Смолиным и ООО «Тунка-тур» отношений подчиненности и подконтрольности подтверждается как должностной инструкцией и трудовым договором, так и сведениями ЕГРЮЛ о видах деятельности общества. ООО находится на территории парка, а его деятельность связана с охотой, отловом и отстрелом диких животных, что находится в зоне контроля инспектора.Даже если фирма не вела активную деятельность, сам факт того, что инспектор является учредителем коммерческой организации на подконтрольной территории, создает ситуацию, при которой его личные интересы могут повлиять на работу. Закон это не допускает.Суд отклонил аргумент, что Смолин не государственный служащий. Оказалось, что в силу закона на работников организаций, созданных для выполнения задач федеральных органов, распространяются антикоррупционные ограничения. Должность государственного инспектора включена в соответствующий перечень, а значит, Смолин обязан был соблюдать все запреты. С этим в суде согласился и представитель нацпарка.Суд также отклонил довод ответчика о том, что Смолин не мог влиять на деятельность ООО и не принимал решений в его пользу. В решении подчеркнуто: закон направлен на предотвращение потенциальной ситуации конфликта интересов.Приказ о замечании признали незаконным - слишком мягкое наказание для такого проступка. Формулировку увольнения изменили: «по инициативе работника» заменили на «в связи с утратой доверия». Нацпарк обязали внести изменения в сведения о трудовой деятельности Смолина и направить сведения об увольнении в реестр. Также суд признал, что сам по себе факт увольнения Смолина до завершения служебной проверки не освобождает работодателя от обязанности применить к нему надлежащее дисциплинарное взыскание.15 июня 2026 года Верховный суд Бурятии оставил решение районного суда без изменения. Апелляционные жалобы ответчиков - и самого Смолина, и нацпарка - отклонили. Судебная коллегия подтвердила: работодатель обязан был уволить Смолина за утрату доверия, а не позволять ему уходить «по собственному». Нарушение антикоррупционного законодательства не может остаться безнаказанным только потому, что работник успел написать заявление.Скандал со Смолиными - лишь один эпизод в длинной череде коррупционных историй вокруг Тункинского нацпарка.В 2022 году на ликвидацию свалки в селе Талое выделили 136 млн рублей. Подрядчики вывезли мусора на 45 млн, а остальное украли. В апреле 2024 года арестовали заместителя директора Владимира Марганова, в июне - самого директора Баира Байминова. Их подельнику - посреднику в передаче взятки - Верховный суд в июне 2026 года заменил условный срок на реальный, отправив в колонию на пять лет.Весной-летом 2025 года судили и. о. директора Андрея Дондупова и инженера-эколога Доржа Сыренова. Оба получили по три года условно и штрафы по 150 тыс. рублей за взятки по 50 тысяч - за подписание фиктивных актов. Суд также конфисковал в доход государства по 50 тысяч - эквивалент полученных взяток. Замдиректора Сергей Смолин, однофамилец сегодняшнего фигуранта, еще в 2019 году получил 1,5 года колонии за незаконную рубку леса.Теперь к этому списку добавился семейный подряд Смолиных. Инспектор и его брат-бизнесмен - еще одно доказательство того, что проблемы в нацпарке могут быть не случайны. Это уже не разовые нарушения, а система, когда родственные связи и личный интерес оказываются выше закона.