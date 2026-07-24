Житель Бурятии едва случайно не застрелил гостью

Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении оружия.Как рассказали в пресс-службе суда, самодельный карабин с патронами сельчанин получил от своего родственника. В сентябре 2025 года, когда дома у обвиняемого за распитием спиртного собрались знакомые, он вспомнил про оружие. Решил похвастаться перед гостями, хозяин жилища достал из чехла заряженный карабин, и стал им крутить в руках, после чего произошел случайный выстрел. Трагедии удалось избежать лишь чудом пуля: пролетела мимо одной из женщин и застряла в стене. Испугавшись, гостья убежала из дома и попросила подругу вызвать полицию.Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли у мужчины карабин. По факту незаконного хранения оружия на сельчанина возбудили уголовное дело.На суде фигурант полностью признал вину. Его приговорили к полутора годам ограничения свободы. Осужденному запретили изменять места жительства и выезжать за пределы района без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, мужчину обязали раз в месяц являться в УИИ для регистрации. Также с него взыскали процессуальные издержки в размере 21813 рублей за оказание юридической помощи адвокатом по назначению.