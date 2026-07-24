В Бурятии жители села сами строят стадион и спортивный зал для школы

Сегодня глава Бурятии выехал в рабочую поездку в Бичурский район. В ее рамках он посетил улусе Хонхолой, где строятся стадион и спортивный зал для учащихся начальной школы. Стройка там идет за счет внебюджетного источника по инициативе уроженца улуса Батора Гомбоева.Алексей Цыденов заявил, что со стороны правительства будет оказана дополнительная необходимая помощь для завершения строительства.– Такие проекты всегда вызывают уважение. Когда люди сами объединяются, вкладывают свои силы, средства и душу в развитие родного села. Еще предстоит доделать спортивные площадки, трибуны, освещение и ограждение, чтобы у детей и взрослых сельчан появился современный спортивный объект, – сказал Алексей Цыденов.– Наши жители очень рады, дети особенно довольны, они целыми днями играют на этом стадионе, занимаются физкультурой, играют в футбол и укрепляют свое здоровье, – рассказала глава сельского поселения «Хонхолойское» Римма Бадмажапова.На сегодняшний день на стадионе выполнены основные строительные работы.– У нас в планах есть что доделать. Под баскетбольную площадку есть место, баскетбольная площадка будет многофункциональная: там будет баскетбол, волейбол, большой теннис, - поделился планами Батор Гомбоев.