Происшествия 24.07.2026 в 17:34

В Бурятии поймали иркутянина с омулем на 1,3 млн рублей

Сейчас оперативники ищут тех, кто продал ему рыбу
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии поймали иркутянина с омулем на 1,3 млн рублей
Жителя Иркутска, который перевозил несколько мешков байкальского омуля, задержали в Бурятии. 

Как рассказали в МВД Бурятии, внедорожник мужчины сотрудники ДПС остановили в пяти километрах от посёлка Клюевка. При проверке документов инспекторы решили осмотреть багажник кроссовера. Там они обнаружили строительные мешки и полиэтиленовые пакеты с рыбой. Каких-либо разрешительных документов на груз у гражданина не оказалось.

«Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что правонарушитель, которым оказался 49-летний неработающий житель Иркутска, приобрёл рыбу для личного потребления у двух незнакомцев в одном из местных сёл. Всего полицейские изъяли у задержанного 352 единицы эндемика, вылов которого ограничен. Найденные биоресурсы общей массой 165 килограммов были переданы на ответственное хранение. По оценкам специалистов, ущерб, причинённый водной экосистеме, составил порядка 1,3 миллиона рублей», - сообщили в полиции.


За приобретение имущества, заведомого добытого преступным путем, на иркутянина возбудили уголовное дело. На время расследования с него взяли подписку о невыезде.


«В настоящее время оперативники проводят мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к незаконной добыче и сбыту омуля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биоресурсов)», - заявили в МВД.

Фото: МВД Бурятии
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омуль браконьеры

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