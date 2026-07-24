Улан-Удэ поздравил побратима с юбилеем

В дни празднования своего 50-летнего юбилея город Эрдэнэт, который по праву называют самым российским в Монголии, с особой теплотой принимал гостей из России.Этот промышленный центр был возведён в монгольских степях силами советских строителей и на полвека стал живым символом дружбы и совместного созидания. В честь знаменательной даты в Эрдэнэт прибыла делегация из города-побратима Улан-Удэ во главе с мэром Игорем Шутенковым и председателем горсовета Чимитом Бальжинимаевым.– Наше взаимодействие давно вышло за рамки формальных протоколов. Оно держится на прочном фундаменте доверия, взаимного уважения и является примером подлинного добрососедства. Мы неизменно выступаем как надёжные партнёры, готовые к конструктивному диалогу и всесторонней поддержке. Нас связывают десятилетия искренней дружбы, совместное преодоление трудностей и успешная работа по широкому спектру направлений: от торгово-экономических проектов до гуманитарных и туристических обменов. Прошедший год стал тому подтверждением. Проведённые бизнес-форумы и Дни экономики и культуры Улан-Удэ в Эрдэнэте продемонстрировали высокий потенциал нашего сотрудничества. В сентябре столица Бурятии будет принимать Дни экономики и культуры Эрдэнэта. Это станет новой платформой для укрепления деловых и культурных контактов, – сказал Игорь Шутенков.Улан-удэнский визит – не только важное деловое событие, но и праздник для жителей Эрдэнэта. Большим подарком эрдэнэтскому зрителю стало выступление театра народной музыки и танца «Забава». Артисты представили насыщенную программу, в которой сплелись русские народные мотивы, казачьи песни и танцы, современные хореографические номера.– Выступление «Забавы» объединило на площади людей разных поколений. Это лучший пример того, как культура укрепляет дружбу между нашими народами эффективнее любых слов, – сказал губернатор аймака Б. Зоригтбаяр.В следующем году нас ждёт не менее значимое событие – 25-летие установления побратимских связей между нашими столицами.