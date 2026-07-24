Происшествия 24.07.2026 в 16:42
Мужчина утонул на Байкале, катаясь на сапборде без спасательного жилета
Трагедия случилась в Ольхонском районе
Текст: КП-Иркутск
Трагедия случилась 22 июля в районе Харанцов в Ольхонском районе. Двое мужчин вышли на воду на сапборде, но обратно вернулся только один. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС региона.
- Очевидцы заметили, как один из них ушел под воду, и сразу обратились за помощью. Специалисты Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда обнаружили тело погибшего всего в метре от скалистого берега. Личность мужчины и точные обстоятельства сейчас выясняют полицейские. Причиной гибели стало грубое нарушение безопасности - на утонувшем не было спасательного жилета, - рассказывают в ведомстве.
В МЧС напоминают, что нельзя выходить на сапе без жилета и страховочного троса, кататься вдвоем на доске, рассчитанной на одного, заплывать на судовой ход, да еще и в нетрезвом виде. Ветер и течение на Байкале обманчивы, а вода ошибок не прощает.
Фото: Номер один
- Очевидцы заметили, как один из них ушел под воду, и сразу обратились за помощью. Специалисты Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда обнаружили тело погибшего всего в метре от скалистого берега. Личность мужчины и точные обстоятельства сейчас выясняют полицейские. Причиной гибели стало грубое нарушение безопасности - на утонувшем не было спасательного жилета, - рассказывают в ведомстве.
В МЧС напоминают, что нельзя выходить на сапе без жилета и страховочного троса, кататься вдвоем на доске, рассчитанной на одного, заплывать на судовой ход, да еще и в нетрезвом виде. Ветер и течение на Байкале обманчивы, а вода ошибок не прощает.
Фото: Номер один