В Улан-Удэ лишь 19 выпускников завалили ЕГЭ

В Улан-Удэ в этом году выпускники продемонстрировали высокое качество знаний: вырос средний балл, увеличилось число медалистов и стобальников. Об итогах государственной итоговой аттестации 2026 года мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову доложила на совещании председатель Комитета по образованию Анна Батурина.– Количество людей, которые не преодолели минимальный порог, снизилось в два раза по сравнению с прошлым годом. С чем это связано? – спросил мэр.– С уровнем подготовки школьников, в том числе на базе образовательных учреждений. На протяжении нескольких лет муниципальный Центр мониторинга, развития образования совместно с педагогами проводит в каждой школе комплекс мероприятий – в том числе адресную работу с учащимися группы риска. Эта системная работа даёт определенный результат, – пояснила Анна Батурина.Всего не преодолело минимальный порог по обязательным предметам 19 выпускников. Они будут пересдавать экзамен в дополнительный период – в сентябре.Председатель Комитета по образованию особо отметила отсутствие внештатных ситуаций и коммунальных аварий на территории города во время проведения экзаменов.– Это, действительно, могло повлиять на судьбу наших выпускников. Большое спасибо, что ничего не помешало нашим детям шагнуть в будущее, –отметил Игорь Шутенков.