С начала года на железнодорожных переездах ВСЖД произошло пять ДТП

С начала 2026 года на железнодорожных переездах Восточно-Сибирской магистрали зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий. Три из них произошли в границах Бурятии, еще два – в Иркутской области, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В рамках работы по предупреждению ДТП на переездах регулярно проводятся акции и рейды. Очередной такой рейд состоялся в поселке Челутай Заиграевского района Бурятии. В ходе мероприятия железнодорожники проводили с водителями разъяснительные беседы и вручали памятки по безопасному пересечению переездов. Однако проведенная акция не оказала должного воздействия на всех участников дорожного движения – уже на следующие сутки зафиксирован тяжелый инцидент с пострадавшими.Так, 22 июля в Бурятии выезд легкового автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде, расположенном на перегоне Селендума – Гусиное Озеро. Машинист состава применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры автомобиля.Отметим, что подобные нарушения со стороны водителей, к сожалению, не редкость. С начала текущего года работники Восточно-Сибирской магистрали зафиксировали более 350 замечаний по нарушению правил пересечения переезда со стороны автомобилистов. По каждому факту информация передана в ГИБДД, а к 129 нарушителям уже приняты административного воздействия, включая штрафы и лишение удостоверений на право управления транспортным средством.Восточно-Сибирская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного вождения являются внимательность и осторожность.