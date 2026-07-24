В Бурятии ветеран СВО стал успешным фермером

Сегодня в ходе поездки в Бичурский район глава Бурятии встретился с местным фермером, участником СВО Вячеславом Митыповым. Он был мобилизован в 2022 году, через год после ранения вернулся на Родину. Благодаря обращению в Центр занятости ветеран узнал о возможности получения гранта «Агромотиватор». Полученный грант он направил на приобретение сельскохозяйственных животных и техники.– Это дело нашей всей жизни, сельское хозяйство. Расширяться в планах, конечно. Я хочу вообще за границу поселения выйти, ферму открыть на 300 голов, откормочные. У меня убойной площадки нет. Полный цикл хочу сделать, – поделился планами Вячеслав Митыпов.Как отметил глава Бурятии, власти будут максимально поддерживать бойцов, вернувшихся на Родину.– Благодаря этой поддержке фермер приобрел трактор и племенной скот мясной породы. Сегодня в хозяйстве уже 136 голов крупного рогатого скота, и у него большие планы развиваться дальше. Вот это и есть пример, как сильный человек, сильная семья, вместе работают, строят хозяйство, развивают своё дело и вносят большой вклад в развитие республики. Будем всегда поддерживать наших бойцов, которые после возвращения домой создают своё дело, работают, развиваются, воспитывают детей, – сказал Алексей Цыденов.