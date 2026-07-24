В Улан-Удэ оцепили часть территории на улице Пирогова

Необычную находку обнаружили рабочие при проведении земляных работ на ул. Пирогова в Улан-Удэ. Они сообщили о найденном предмете в правоохранительные органы и те оцепили прилегающую территорию.

На место прибыли специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии. Они установили, что найденный предмет является хвостовиком от 120-мм мины и не содержит взрывчатых веществ, поэтому угрозы не представляет.

- С начала года сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии выезжали на обследование боеприпасов уже восемь раз. Призываем граждан соблюдать требования безопасности при обнаружении подозрительных, взрывоопасных предметов и боеприпасов. Нельзя их трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с ними. Запрещается пользоваться вблизи обнаруженного подозрительного предмета средствами связи. Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы, - предупредили в Росгвардии республики.

Фото: Росгвардия Бурятия