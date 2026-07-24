Автомобиль в Улан-Удэ въехал в продуктовый киоск

26-летний мужчина въехал на автомобиле в стену продуктового киоска в Улан-Удэ. Материальный ущерб от происшествия пока устанавливается, но уже понятно, что ночной заезд в магазин обойдется ему не дешево.

Как рассказали в Росгвардии республики, ДТП произошло сегодня в 2 часа ночи. В круглосуточном торговом объекте в центре столицы сработала кнопка тревожной сигнализации от того, что в охраняемый продуктовый магазин въехал автомобиль.

От удара в торговом зале открылся холодильник с напитками, которые вылетели на пол, также повреждена стена и сломана скамейка. Испуганный продавец, которая в это время обслуживала покупателя, нажала кнопку тревожной сигнализации.

В ходе разбирательства было установлено, что 26-летний мужчина не справился с управлением. Задержанного нарушителя передали сотрудникам ДПС.

Фото: Росгвардия Бурятии