Медведи в Бурятии проявляют небывалую активность

Весна и начало лета 2026 года в Бурятии отметились небывалой активностью медведей: хищники все чаще появляются рядом с населенными пунктами, туристическими базами и даже в черте Улан Удэ. Специалисты бьют тревогу: ситуация складывается нетипичная, и каждый новый случай выхода зверя к человеку требует отдельного внимания.Так, в начале июня очевидцы сняли на видео медведя, пересекавшего проезжую часть недалеко от Этнографического музея. Кадры быстро разошлись по соцсетям и вызвали волну обсуждений: горожанам непривычно видеть хозяина тайги посреди городской суеты. Специалисты Бурприроднадзора обследовали место и обнаружили следы небольшого медведя – предположительно, двухлетнего зверя, который, по всей видимости, проходил транзитом, не собираясь задерживаться в городе.В Баунтовском районе ситуация оказалась куда более напряженной: в середине мая косолапый прогулялся по улицам поселка Малый Амалат - момент попал на камеры уличного наблюдения. На записи видно, как хищник вальяжно движется по дороге, будто не замечая цивилизации вокруг. Местные власти после этого случая приняли решение о регулировании численности медведей в районе - мера вынужденная, но необходимая для безопасности жителей.На побережье Байкала медведи тоже не дают покоя туристам. Один из самых показательных инцидентов произошел в палаточном лагере: ранним утром молодой медведь проник на территорию, привлеченный запахом еды и бытовых отходов. Он не спеша разобрал пакеты с мусором, пытаясь найти что-нибудь съедобное. К счастью, агрессии к людям зверь не проявил и вскоре скрылся в лесу. Похожие случаи фиксируют и в других местах: свежие следы хищника обнаружили отдыхающие на острове Ярки, а в Мантурихе медведь ночью вышел к мусорным бакам прямо на территории населенного пункта.Еще один эпизод попал в объектив камеры видеонаблюдения в селе Максимиха: медведь спокойно разгуливал по территории ретритного центра и даже попытался зайти в помещение, но в последний момент передумал. Эти кадры лишний раз напоминают, насколько близко дикая природа подступает к человеческому жилью.Не менее впечатляющей оказалась и личная история, которой поделилась туристка Татьяна. Несколько лет назад она с мужем столкнулась с медведем прямо на берегу Байкала в Турке. Сидя ночью у костра, они сначала не придали значения странному скрипучему звуку, пока зверь не подошел вплотную. В темноте его приняли за большую собаку, и только свет фонарика раскрыл правду. Медведь прошел мимо пары на расстоянии всего двух вытянутых рук. Татьяна и ее муж, стараясь не паниковать, медленно отходили спиной вперед, разворошив остатки костра, чтобы создать хоть какой-то барьер. Лишь когда зверь скрылся из виду, их накрыл настоящий страх. По словам женщины, они тогда словно пережили второе рождение: ситуация была предельно опасной, хотя медведь все время как будто предупреждал о своем приближении - просто люди не знали, как звучит этот сигнал.Главная причина таких визитов - поиск корма. Как поясняет и. о. начальника отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Алена Белозерцева, медведей особенно влечет человеческая пища с вкусовыми добавками: попробовав ее, зверь перестает интересоваться естественным кормом и теряет страх перед людьми.- Бывают случаи, когда диких зверей подкармливают туристы, будучи уверенными, что делают доброе дело. Однако на самом деле хищники лишь отвыкают тратить усилия для поисков пропитания. Люди тем самым вмешиваются в естественный природный баланс и нарушают его, а заодно и формируют у животного неправильные привычки. Звери начинают сами выходить к дорогам и городам - их даже перестает пугать шум, - отмечает эксперт.Численность медведей в республике остается стабильно высокой: по данным мониторинга, в Бурятии обитает около 6000 особей. Молодые звери, отлученные от матери, ищут свободные территории, а когда все привычные участки заняты, вынуждены осваивать новые места, в том числе вблизи людских поселений. Свою роль играют и внешние факторы: лесные пожары, вырубки и активное освоение территорий заставляют медведей привыкать к соседству с человеком. Еще в 2019 году специалисты отмечали, что медведи «мигранты» из соседних регионов появляются на несвойственных им землях, не зная, где искать привычное пропитание.При этом миф о том, что после спячки медведи особенно агрессивны и бросаются на все, что движется, специалисты уверенно опровергают. Вскоре после пробуждения косолапые вялые и ленивые: их организму требуется до трех недель на полное восстановление. Случаи нападений хоть и редки, но все же возможны. За последние десять лет в Бурятии зафиксировано три таких эпизода. Например, в мае 2023 года в Прибайкальском районе медведь атаковал мужчину на лесной деляне - пострадавшего доставили в больницу с рваной раной головы и укусами.Чтобы избежать опасных встреч, Бурприроднадзор и специалисты по безопасности рекомендуют строго соблюдать правила поведения в местах обитания медведей. Во-первых, нельзя оставлять еду и мусор: пищевые отходы - главный магнит для хищников. Все остатки пищи должны убираться в герметичные контейнеры и своевременно вывозиться. Во-вторых, в лесу стоит шуметь: разговаривать, петь, использовать звон металлических предметов - так медведь услышит человека заранее и предпочтет уйти с пути. При встрече ни в коем случае нельзя бежать: бегство может спровоцировать преследование. Нужно медленно отходить, не поворачиваясь спиной, и стараться казаться больше - например, поднять руки или рюкзак. И самое важное - никогда не приближаться к медвежатам: мать всегда находится поблизости и в такой ситуации становится максимально опасной.Участившиеся выходы медведей к людям не случайность, а закономерное следствие целого комплекса факторов: от естественного роста популяции и нехватки привычных мест обитания до человеческой беспечности. Оставляя пищевые отходы на природе, люди сами привлекают зверей и создают потенциально опасные ситуации. Соблюдение простых правил безопасности - это не просто рекомендация, а реальная возможность сохранить жизнь и здоровье как себе, так и диким обитателям тайги.