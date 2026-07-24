Орора Сатоси навел порядок на перевале Пыхта в Бурятии

Анатолий Михаханов, также известный как Орора Сатоси, рассказал о своём благом поступке в соцсетях. Сегодня бывший сумоист привел в порядок перевал Пыхта.

Трава там выросла почти в человеческий рост — с ней пришлось повозиться. Также он убрал оттуда мусор. В планах у него — восстановить и заменить жерди, пострадавшие от рук вандалов в середине июня, когда подожгли бурхан.

— Когда на перевале чисто и уютно, на душе становится тепло. Пусть это спокойствие и красота радуют каждого гостя, который держит путь к Байкалу, — пишет он.

Фото: соцсети Анатолий Михаханов