Общество 24.07.2026 в 12:39
Жителей Улан-Удэ возмутил туалет на четыре очка
Вонь и мухи не дают житья горожанам, соседствующим с большой стройкой
Текст: Петр Санжиев
Улан-удэнцы, напротив дома которых застройщик возводит крупный жилой комплекс, вновь возмущены ситуацией на стройке.
«Поставили на стройке туалет на четыре «очка» напротив окон нашего дома по ул. Конечной, 3. Жара, июль, и, соответственно, полетели зеленые мухи», - негодуют граждане. Им давно надоели подобные события, но они продолжают происходить.
Ул. Конечная, 3 – это дом в Октябрьском районе Улан-Удэ, недалеко от трамвайных остановок «Гормолзавод» и «БСМП». Высокие дома, которые строит «Байкал Плюс», видны издалека. Их еще не ввели в эксплуатацию, но они уже превратились в объекты, визуально господствующие в этих местах. Из-за своей высоты ставшие здесь чем-то вроде нового ориентира.
Упомянутый жилой комплекс - тот самый, ради строительства которого застройщик снес детскую площадку, служившую местом отдыха и развлечения детей из соседней пятиэтажки советской постройки. Жителям никто из органов власти (гражданских и силовых) толком так и не пояснил, как получилось, что земельный участок с социальным объектом оказался в частных руках. Ведь логика подсказывает: зону с детской площадкой надо было выделить в отдельный земельный участок и передать или в управляющую компанию, или в муниципальную собственность. Тогда дети не остались бы без места для игр на свежем воздухе, а жилой комплекс можно было строить на остальной части земли.
«Сколько слов про улучшение демографии, про заботу о детях. Родят детей, а где им играть потом? Площадку снесли», - возмущались тогда люди в разговоре с «Номер один».
Председатель совета дома недавно написала обращение в адрес Управления Роспотребнадзора по Бурятии и Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора. Она сообщила, что застройщик установил туалет для своих рабочих, которых более 100 человек. «От дома до туалета - 14 метров», - отмечено в обращении.
Также чиновникам сообщили, что, согласно российским СанПиНам, расстояние от туалетов до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров.
Органы власти попросили проверить деятельность «Байкал Плюс». К обращению граждане приложили фотографии туалета, ставшего источником запаха и множества насекомых.
Роспотребнадзор в ответ ограничился тем, что переслал обращение в республиканский Госстройжилнадзор. Вскоре последний пояснил, что на объекте «Многоквартирная жилая застройка по ул. Боевой в Октябрьском районе г. Улан-Удэ» проводится выездная проверка.
«Выявлены нарушения требований проектной документации», - пояснил контрольный орган.
По результатам проверки соответствующее должностное лицо организации, допустившее нарушения, пообещали привлечь к административной ответственности, а также выдать предписание об устранении выявленных нарушений.
Ну а Росприроднадзор фактически просто погрозил пальчиком «Байкал Плюс». 25.06.2026 проведено контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом. Потом ведомство сообщило жителям, что на основании выявленных нарушений ст. 13.4 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» фирме объявлено предостережение о «недопустимости нарушений обязательных требований».
Испугалась ли строительная фирма предостережения до такой степени, что уберет свой деревянный туалет? Пусть каждый читатель сам ответит на этот вопрос. Но мы думаем, что застройщик встретил эту важную «росприроднадзоровскую» бумагу с улыбкой, а то и со смехом.
«Поставили на стройке туалет на четыре «очка» напротив окон нашего дома по ул. Конечной, 3. Жара, июль, и, соответственно, полетели зеленые мухи», - негодуют граждане. Им давно надоели подобные события, но они продолжают происходить.
Ул. Конечная, 3 – это дом в Октябрьском районе Улан-Удэ, недалеко от трамвайных остановок «Гормолзавод» и «БСМП». Высокие дома, которые строит «Байкал Плюс», видны издалека. Их еще не ввели в эксплуатацию, но они уже превратились в объекты, визуально господствующие в этих местах. Из-за своей высоты ставшие здесь чем-то вроде нового ориентира.
Упомянутый жилой комплекс - тот самый, ради строительства которого застройщик снес детскую площадку, служившую местом отдыха и развлечения детей из соседней пятиэтажки советской постройки. Жителям никто из органов власти (гражданских и силовых) толком так и не пояснил, как получилось, что земельный участок с социальным объектом оказался в частных руках. Ведь логика подсказывает: зону с детской площадкой надо было выделить в отдельный земельный участок и передать или в управляющую компанию, или в муниципальную собственность. Тогда дети не остались бы без места для игр на свежем воздухе, а жилой комплекс можно было строить на остальной части земли.
«Сколько слов про улучшение демографии, про заботу о детях. Родят детей, а где им играть потом? Площадку снесли», - возмущались тогда люди в разговоре с «Номер один».
Председатель совета дома недавно написала обращение в адрес Управления Роспотребнадзора по Бурятии и Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора. Она сообщила, что застройщик установил туалет для своих рабочих, которых более 100 человек. «От дома до туалета - 14 метров», - отмечено в обращении.
Также чиновникам сообщили, что, согласно российским СанПиНам, расстояние от туалетов до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров.
«Застройщиком это правило грубо нарушено, в связи с чем в настоящее время жители лишены возможности открывать окна из-за запаха и появления огромного количества мух. 02.06.2026 жители дома № 3 по ул. Конечной совместно с администрацией Октябрьского района г. Улан-Удэ обращались к застройщику с жалобой на данную ситуацию. Инженер застройщика обещал убрать туалет, между тем по состоянию на 11.06.2026 ничего не изменилось: туалет по-прежнему расположен вблизи дома в нарушение установленных правил», - отмечено также в обращении.
Органы власти попросили проверить деятельность «Байкал Плюс». К обращению граждане приложили фотографии туалета, ставшего источником запаха и множества насекомых.
Роспотребнадзор в ответ ограничился тем, что переслал обращение в республиканский Госстройжилнадзор. Вскоре последний пояснил, что на объекте «Многоквартирная жилая застройка по ул. Боевой в Октябрьском районе г. Улан-Удэ» проводится выездная проверка.
«Выявлены нарушения требований проектной документации», - пояснил контрольный орган.
По результатам проверки соответствующее должностное лицо организации, допустившее нарушения, пообещали привлечь к административной ответственности, а также выдать предписание об устранении выявленных нарушений.
Ну а Росприроднадзор фактически просто погрозил пальчиком «Байкал Плюс». 25.06.2026 проведено контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом. Потом ведомство сообщило жителям, что на основании выявленных нарушений ст. 13.4 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» фирме объявлено предостережение о «недопустимости нарушений обязательных требований».
Испугалась ли строительная фирма предостережения до такой степени, что уберет свой деревянный туалет? Пусть каждый читатель сам ответит на этот вопрос. Но мы думаем, что застройщик встретил эту важную «росприроднадзоровскую» бумагу с улыбкой, а то и со смехом.
Полагаем, главная надежда граждан в «туалетном деле» на Госстройжилнадзор - в их полномочия входит контроль за строительством, чтобы соблюдались все установленные нормы. Ведь районные власти в этом вопросе никак не помогли. Жители совместно с администрацией Октябрьского района обращались к застройщику. Представитель фирмы обещал устранить туалет, но день шел за днем, а сортир так и не сдвинулся с места. Неужели районная администрация настолько не в авторитете у фирмы, которая работает в ее районе? Или здесь кроется нечто иное, о чем никто не знает? Что происходит, господа?
Фото: предоставлено местными жителями
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