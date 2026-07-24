Жителей Улан-Удэ возмутил туалет на четыре очка

«Застройщиком это правило грубо нарушено, в связи с чем в настоящее время жители лишены возможности открывать окна из-за запаха и появления огромного количества мух. 02.06.2026 жители дома № 3 по ул. Конечной совместно с администрацией Октябрьского района г. Улан-Удэ обращались к застройщику с жалобой на данную ситуацию. Инженер застройщика обещал убрать туалет, между тем по состоянию на 11.06.2026 ничего не изменилось: туалет по-прежнему расположен вблизи дома в нарушение установленных правил», - отмечено также в обращении.





Полагаем, главная надежда граждан в «туалетном деле» на Госстройжилнадзор - в их полномочия входит контроль за строительством, чтобы соблюдались все установленные нормы. Ведь районные власти в этом вопросе никак не помогли. Жители совместно с администрацией Октябрьского района обращались к застройщику. Представитель фирмы обещал устранить туалет, но день шел за днем, а сортир так и не сдвинулся с места. Неужели районная администрация настолько не в авторитете у фирмы, которая работает в ее районе? Или здесь кроется нечто иное, о чем никто не знает? Что происходит, господа?





Фото: предоставлено местными жителями