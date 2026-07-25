Общество 25.07.2026 в 06:02

Зурхай на субботу, 25 июля

11-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на субботу, 25 июля
Благоприятно: день для людей, родившихся в год Быка, Тигра и Зайца; вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям, родившимся в год Тигра, Лошади и Собаки, создавать семью, совершать омовение, строить дом, копать землю, отдавать долг, вступать в союз, а также совершать прочие умиротворяющие и приумножающие действия.

Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Мыши и Свиньи; начинать важные дела, торговать, устраивать празднования, совершать прижигания и кровопускания, полагаться на подчиненных.

Стрижка волос: к проницательности ума и приумножению мудрости.

Дорога: Благоприятно отправляться в путешествия (кроме направления на запад).

Фото: Номер один
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ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июля

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