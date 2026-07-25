Зурхай на субботу, 25 июля

Благоприятно: день для людей, родившихся в год Быка, Тигра и Зайца; вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям, родившимся в год Тигра, Лошади и Собаки, создавать семью, совершать омовение, строить дом, копать землю, отдавать долг, вступать в союз, а также совершать прочие умиротворяющие и приумножающие действия.Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Мыши и Свиньи; начинать важные дела, торговать, устраивать празднования, совершать прижигания и кровопускания, полагаться на подчиненных.Стрижка волос: к проницательности ума и приумножению мудрости.Дорога: Благоприятно отправляться в путешествия (кроме направления на запад).Фото: Номер один