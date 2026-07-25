Общество 25.07.2026 в 11:10

Центр Улан-Удэ избавят от надоедливых дождевых луж

На перекрестке у «Форума» появится рабочая ливневка  
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Центр Улан-Удэ избавят от надоедливых дождевых луж

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил в своих соцсетях о начале большой и важной работы в центре города. Сегодня на перекрёстке улиц Ленина — Советская сотрудники Комбината по благоустройству приступили к ремонту инженерных сетей.

До 2 августа движение на данном участке будет временно ограничено. Это создаст временные неудобства для автомобилистов и пешеходов, но результат того стоит, подчеркнул градоначальник.

Сейчас специалисты уже демонтировали старые бордюры и тротуарную плитку. Сегодня приступят к снятию асфальта.

- Впереди – самый ответственный этап: замена «начинки» под землёй. Мы не латаем дыры, а проводим полную реконструкцию. Обновим всю систему ливневой канализации, чтобы не было больших луж после дождя, переложим сети тепло‑ и водоснабжения, модернизируем канализацию и слаботочные системы (интернет, связь). Все работы держу на контроле, - сообщил мэр города.

После замены всех коммуникаций рабочие приступят к укладке нового асфальта. Перекрёсток обещают сделать безопасным, ровным и комфортным как для водителей, так и для пешеходов.

Фото: мэрия города

Теги
ливневка ремонт

Все новости

Лучники Бурятии отличились меткой стрельбой в Италии
25.07.2026 в 11:29
Центр Улан-Удэ избавят от надоедливых дождевых луж
25.07.2026 в 11:10
Медведи в Бурятии проявляют небывалую активность
25.07.2026 в 08:03
В Бурятии вспыхнул новый скандал в Тункинском нацпарке
25.07.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 25 июля 2026 года
25.07.2026 в 06:02
Зурхай на субботу, 25 июля
25.07.2026 в 06:02
В Бурятии поймали иркутянина с омулем на 1,3 млн рублей
24.07.2026 в 17:34
Жить по-новому: «Новые люди» вдохновляют жителей Бурятии «серебряного» возраста
24.07.2026 в 17:09
В Бурятии ветеран СВО стал успешным фермером
24.07.2026 в 17:02
Мужчина утонул на Байкале, катаясь на сапборде без спасательного жилета
24.07.2026 в 16:42
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июля

Читайте также
Медведи в Бурятии проявляют небывалую активность
Хищники все чаще появляются рядом с населенными пунктами
25.07.2026 в 08:03
В Бурятии вспыхнул новый скандал в Тункинском нацпарке
Прокуратура обнаружила в учреждении семейный подряд
25.07.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 25 июля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
25.07.2026 в 06:02
Зурхай на субботу, 25 июля
11-й лунный день
25.07.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru