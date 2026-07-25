Центр Улан-Удэ избавят от надоедливых дождевых луж

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил в своих соцсетях о начале большой и важной работы в центре города. Сегодня на перекрёстке улиц Ленина — Советская сотрудники Комбината по благоустройству приступили к ремонту инженерных сетей.

До 2 августа движение на данном участке будет временно ограничено. Это создаст временные неудобства для автомобилистов и пешеходов, но результат того стоит, подчеркнул градоначальник.

Сейчас специалисты уже демонтировали старые бордюры и тротуарную плитку. Сегодня приступят к снятию асфальта.

- Впереди – самый ответственный этап: замена «начинки» под землёй. Мы не латаем дыры, а проводим полную реконструкцию. Обновим всю систему ливневой канализации, чтобы не было больших луж после дождя, переложим сети тепло‑ и водоснабжения, модернизируем канализацию и слаботочные системы (интернет, связь). Все работы держу на контроле, - сообщил мэр города.

После замены всех коммуникаций рабочие приступят к укладке нового асфальта. Перекрёсток обещают сделать безопасным, ровным и комфортным как для водителей, так и для пешеходов.

Фото: мэрия города