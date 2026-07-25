Экономика и бизнес 25.07.2026 в 12:01
Владимир Путин побывал на Иркутском авиационном заводе
Запуск нового лайнера МС‑21 запланирован на 2027 год
Текст: Иван Иванов
Президент России посетил Иркутский авиационный завод, который является филиалом ПАО «Яковлев» в составе «Ростеха». В ходе визита главе государства продемонстрировали производственные мощности предприятия, задействованные в выпуске новейшего среднемагистрального лайнера МС‑21.
В сопровождении руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и директора завода Андрея Сойнова президент осмотрел ключевые цеха предприятия. Как сообщает «Коммерсантъ», ознакомление с ходом работ на заводе призвано содействовать ускорению процесса запуска серийного производства МС‑21 — этот проект остаётся одним из приоритетных для отечественной авиационной отрасли. Разработка МС‑21 началась в 2007–2009 годах: именно тогда корпорация «Иркут» и ОКБ имени Яковлева приступили к формированию облика нового пассажирского самолёта.
Изначально серийный выпуск планировали на 2016 год, однако впоследствии сроки неоднократно корректировались. Первый полёт МС‑21 состоялся в 2017 году, а старт серийного производства теперь намечен на 2027 год. Это связано с необходимостью завершить программу сертификационных испытаний лайнера в полностью импортозамещённом облике — в том числе с отечественными двигателями и другими ключевыми системами.
Фото: Номер один
Сегодня
В сопровождении руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и директора завода Андрея Сойнова президент осмотрел ключевые цеха предприятия. Как сообщает «Коммерсантъ», ознакомление с ходом работ на заводе призвано содействовать ускорению процесса запуска серийного производства МС‑21 — этот проект остаётся одним из приоритетных для отечественной авиационной отрасли. Разработка МС‑21 началась в 2007–2009 годах: именно тогда корпорация «Иркут» и ОКБ имени Яковлева приступили к формированию облика нового пассажирского самолёта.
Изначально серийный выпуск планировали на 2016 год, однако впоследствии сроки неоднократно корректировались. Первый полёт МС‑21 состоялся в 2017 году, а старт серийного производства теперь намечен на 2027 год. Это связано с необходимостью завершить программу сертификационных испытаний лайнера в полностью импортозамещённом облике — в том числе с отечественными двигателями и другими ключевыми системами.
Фото: Номер один
Сегодня