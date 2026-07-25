Общество 25.07.2026 в 11:48

Депутат Гурулев: владельцы маркетплейсрв сами должны защищать их от БПЛА

Представитель в Госдуме от Забайкалья предложил способ защиты товаров от нападений беспилотников
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Текст: Иван Иванов
Депутат Гурулев: владельцы маркетплейсрв сами должны защищать их от БПЛА
Депутат Госдумы от Забкрая генерал‑лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил, что владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов на фоне атак. Об этом  сообщает RTVI.

«Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно», — считает парламентарий.

По мнению Гурулёва, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально‑политической обстановки в стране, в организации протестных настроений. Утром 24 июля гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаке ВСУ на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт‑Петербург и область) и в Симферополе. По её словам, часть площадей и товаров удалось сохранить, пострадавших, предварительно, нет.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о трёх пострадавших. В ночь на 18 июля украинские БПЛА ударили по складам маркетплейса в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В среду, 22 июля, атаке беспилотников подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали.

Фото: Номер один

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