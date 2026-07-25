Экономика и бизнес 25.07.2026 в 11:54
В Бурятии уменьшится стоимость кредита
Банк России очередной раз снизил величину ключевой ставки
Текст: Иван Иванов
24 июля 2026 года Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, установив её на уровне 14 процентов годовых. Об этом сообщает РБК.
Решение принято советом директоров регулятора в ходе очередного заседания. Шаг оказался умеренным: на предыдущих двух заседаниях ЦБ также придерживался небольших корректировок, тогда как ранее снижение проводилось более крупными интервалами — по 50 базисных пунктов. При этом для участников рынка решение стало неожиданным: большинство аналитиков прогнозировали сохранение ставки на прежнем уровне.
В пояснении регулятора указано, что во втором квартале экономическая активность демонстрировала умеренные темпы роста, а наблюдавшийся летом рост цен во многом обусловлен разовыми факторами. Одновременно Банк России скорректировал прогнозные оценки: средняя ключевая ставка в 2026 году ожидается в диапазоне 14,5–14,6 процента, в 2027 году — в интервале 10,5–12,5 процента. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться уровень ставки, намечено на 11 сентября 2026 года.
Отмечается, что на рынке вкладов снижение ставки постепенно приведёт к уменьшению доходности новых продуктов. Наиболее заметное снижение вероятна по краткосрочным вкладам и накопительным счетам — банки обычно пересматривают условия по ним в первую очередь. По уже действующим вкладам с зафиксированной процентной ставкой условия не меняются: начисление процентов продолжается в соответствии с первоначальными договорённостями.
А вот по кредитным продуктам эффект проявится с задержкой и будет неоднородным. Ставки по новым займам могут незначительно снизиться, однако итоговая величина зависит не только от ключевой ставки, но и от оценки рисков заёмщика, его долговой нагрузки и внутренних правил банка. В первую очередь удешевление возможно для клиентов с надёжной кредитной историей или участвующих в зарплатных проектах.
По кредитным картам и необеспеченным кредитам ставки останутся существенно выше уровня ключевой ставки. Для действующих кредитов с фиксированной ставкой пересмотр условий не предусмотрен; изменения возможны только по договорам с плавающей ставкой, если в них закреплена привязка к показателю ЦБ.
В сегменте ипотеки влияние снижения ставки окажется сдержанным. Банки при формировании ставок учитывают не только текущий уровень ключевой ставки, но и прогноз её дальнейшей динамики, а также собственные издержки и риски. Поэтому однократное небольшое снижение вряд ли приведёт к заметному удешевлению ипотечных кредитов — значимый эффект возможен лишь при продолжении цикла смягчения денежно‑кредитной политики.
Фото: Номер один
Решение принято советом директоров регулятора в ходе очередного заседания. Шаг оказался умеренным: на предыдущих двух заседаниях ЦБ также придерживался небольших корректировок, тогда как ранее снижение проводилось более крупными интервалами — по 50 базисных пунктов. При этом для участников рынка решение стало неожиданным: большинство аналитиков прогнозировали сохранение ставки на прежнем уровне.
В пояснении регулятора указано, что во втором квартале экономическая активность демонстрировала умеренные темпы роста, а наблюдавшийся летом рост цен во многом обусловлен разовыми факторами. Одновременно Банк России скорректировал прогнозные оценки: средняя ключевая ставка в 2026 году ожидается в диапазоне 14,5–14,6 процента, в 2027 году — в интервале 10,5–12,5 процента. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться уровень ставки, намечено на 11 сентября 2026 года.
Отмечается, что на рынке вкладов снижение ставки постепенно приведёт к уменьшению доходности новых продуктов. Наиболее заметное снижение вероятна по краткосрочным вкладам и накопительным счетам — банки обычно пересматривают условия по ним в первую очередь. По уже действующим вкладам с зафиксированной процентной ставкой условия не меняются: начисление процентов продолжается в соответствии с первоначальными договорённостями.
А вот по кредитным продуктам эффект проявится с задержкой и будет неоднородным. Ставки по новым займам могут незначительно снизиться, однако итоговая величина зависит не только от ключевой ставки, но и от оценки рисков заёмщика, его долговой нагрузки и внутренних правил банка. В первую очередь удешевление возможно для клиентов с надёжной кредитной историей или участвующих в зарплатных проектах.
По кредитным картам и необеспеченным кредитам ставки останутся существенно выше уровня ключевой ставки. Для действующих кредитов с фиксированной ставкой пересмотр условий не предусмотрен; изменения возможны только по договорам с плавающей ставкой, если в них закреплена привязка к показателю ЦБ.
В сегменте ипотеки влияние снижения ставки окажется сдержанным. Банки при формировании ставок учитывают не только текущий уровень ключевой ставки, но и прогноз её дальнейшей динамики, а также собственные издержки и риски. Поэтому однократное небольшое снижение вряд ли приведёт к заметному удешевлению ипотечных кредитов — значимый эффект возможен лишь при продолжении цикла смягчения денежно‑кредитной политики.
Фото: Номер один