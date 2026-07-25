Происшествия 25.07.2026 в 13:52

В Бурятии на реке ищут маленького ребенка

Предположительно он утонул
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии на реке ищут маленького ребенка

В Кижингинском районе Бурятии на реке ведутся поиски ребенка. 24 июля поступило сообщение о том, что предположительно на реке Кодун утонул ребенок 2016 года рождения, сообщили в МЧС республики.

Со слов очевидцев, происшествие произошло в районе села Усть-Орон. На данный момент на месте работают спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В поисках также задействованы сотрудники полиции и местные жители. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В МЧС напоминают о необходимости контроля за местонахождением детей.

- Никогда не отпускайте детей одних на водоёмы. Находясь вместе у воды, не упускайте ребенка из вида. Проведите беседу с ребенком о правилах поведения на воде, - подчеркнули в ведомстве.

Фото: Номер один

 

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