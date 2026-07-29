Общество 29.07.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 29 июля
15-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благой день Будды Амитабхи.
Благоприятно: для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; заниматься строительством, государственными и домашними делами, создавать объекты почитания и освящения, совершать подношения и возносить молитвы, торговать, создавать семью, совершать обряды для приумножения благополучия.
Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Лошади и Змеи; брать и давать в долг, проводить обряды по усопшим, устраивать праздники и застолья.
Стрижка волос: благоприятно
Дорога: Благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).
Фото:
Благоприятно: для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; заниматься строительством, государственными и домашними делами, создавать объекты почитания и освящения, совершать подношения и возносить молитвы, торговать, создавать семью, совершать обряды для приумножения благополучия.
Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Лошади и Змеи; брать и давать в долг, проводить обряды по усопшим, устраивать праздники и застолья.
Стрижка волос: благоприятно
Дорога: Благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).
Фото:
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