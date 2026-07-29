Общество 29.07.2026 в 13:46

В Бурятии встретили полного кавалера Георгиевского креста

Николай Куменов приехал в родной Кяхтинский район
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Текст: Карина Перова
В Бурятии встретили полного кавалера Георгиевского креста
Фото: соцсети (скриншот видео)

В Кяхте торжественно встретили земляка – гвардии сержанта Николая Евгеньевича Куменова. Он стал первым в современной России полным кавалером Георгиевского креста (всех четырех степеней).

Напомним, 21 мая в Кремле президент России вручил Николаю Куменову Георгиевский крест I степени, завершив ряд его боевых отличий и официально закрепив за ним звание полного кавалера Георгиевского креста.

Уроженец Кяхтинского района ушел добровольцем на СВО летом 2022 года, заключив краткосрочный контракт на полгода, который впоследствии продлил на пять лет. Он был награжден Георгиевскими крестами за штурмы опорников, взятие пленных и отражение атак.

Теги
СВО Георгиевский крест

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