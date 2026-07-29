По Бурятии начнет колесить первая на Дальнем Востоке мобильная аптека

В Бурятии с 1 сентября стартует пилотный проект по розничной торговле лекарствами с использованием передвижного аптечного пункта. Жители смогут приобретать рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты, за исключением сильнодействующих, наркотических и психотропных средств, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«В августе мы проведём тестовую обкатку маршрутов в Селенгинском районе. А с 1 сентября начнутся регулярные выезды в Селенгинский, Мухоршибирский, Кабанский районы. Если у нас будут возможности и взаимодействие с другими муниципальными органами, мы готовы расширить географию нашей работы», — отметил генеральный директор ГП РБ «Бурят-Фармация» Баир Цыренов.

Подчеркивается, что пилотный проект продлится три года, за это время «Бурят-Фармация» оценит востребованность мобильных аптек в отдалённых населённых пунктах. В случае успеха географию эксперимента расширят. Это позволит сделать лекарственную помощь более доступной для людей, проживающих вдали от стационарных аптек.