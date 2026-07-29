Общество 29.07.2026 в 14:13
Проект «Помним Вас» из Улан-Удэ победил на всероссийском уровне
Это электронная книга памяти, посвящённая бойцам СВО
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручил руководителю Клуба вдов участников специальной военной операции и автору проекта «Помним Вас» Оксане Дашиевой диплом лауреата II степени Всероссийского конкурса «Защитникам твоим, Россия!». Проект из Улан-Удэ занял второе место в возрастной категории старше 36 лет.
– Проект замечательный – и уже признан на всероссийском уровне. Поручаю до 1 октября разработать план его дальнейшего развития: предусмотреть масштабирование опыта на весь город, перевод обращений по созданию мемориальных объектов в цифровой формат, а также подготовить предложение о выводе инициативы на уровень республики, – заявил Игорь Шутенков.
Этап конкурса, где встретились 125 финалистов из 35 регионов страны, прошёл 21-23 июня в Смоленске. Бурятию представил проект «Помним Вас» – электронная книга памяти, посвящённая бойцам СВО, погибшим при исполнении воинского долга. Ресурс (https://pomnim03.ru) включает биографии героев Бурятии и «Карту памяти» с указанием мест увековечивания.
– Благодарю администрацию Советского района за поддержку – она была для нас неоценима. Очень рада, что удалось достойно представить республику на конкурсе и занять второе место, ведь конкуренция была серьёзной. Особая благодарность моим соратницам: мамам и жёнам героев – их поддержка давала силы на каждом этапе работы, – поблагодарила Оксана Дашиева.
Проект реализуется совместно с администрацией Советского района с 2023 года. Его началом стала закладка Аллеи памяти в парке «Кристальный», где сегодня высажено 50 именных берёз в честь героев. Данный проект помогает сохранять имена и истории героев для будущих поколений.
– Проект замечательный – и уже признан на всероссийском уровне. Поручаю до 1 октября разработать план его дальнейшего развития: предусмотреть масштабирование опыта на весь город, перевод обращений по созданию мемориальных объектов в цифровой формат, а также подготовить предложение о выводе инициативы на уровень республики, – заявил Игорь Шутенков.
Этап конкурса, где встретились 125 финалистов из 35 регионов страны, прошёл 21-23 июня в Смоленске. Бурятию представил проект «Помним Вас» – электронная книга памяти, посвящённая бойцам СВО, погибшим при исполнении воинского долга. Ресурс (https://pomnim03.ru) включает биографии героев Бурятии и «Карту памяти» с указанием мест увековечивания.
– Благодарю администрацию Советского района за поддержку – она была для нас неоценима. Очень рада, что удалось достойно представить республику на конкурсе и занять второе место, ведь конкуренция была серьёзной. Особая благодарность моим соратницам: мамам и жёнам героев – их поддержка давала силы на каждом этапе работы, – поблагодарила Оксана Дашиева.
Проект реализуется совместно с администрацией Советского района с 2023 года. Его началом стала закладка Аллеи памяти в парке «Кристальный», где сегодня высажено 50 именных берёз в честь героев. Данный проект помогает сохранять имена и истории героев для будущих поколений.
Тегиспецоперация проект