В селе в Бурятии устроили бедлам на стадионе

Жители Кижингинского района Бурятии пожаловались, что стадион в Хухэ-Дабо весь в мусоре и стекле. Кто-то разбил бутылку и раскидал упаковки.

«Кто отвечает за поддержание чистоты? Приехали с детьми на роликах покататься, опасно», - поинтересовались люди.

В администрации МО «Кижингинский сомон» пообещали, что сегодня, 29 июля, приведут в порядок площадку и прилегающую территорию.

Жителей просят бережно относиться к объектам благоустройства, соблюдать чистоту на спортивных площадках, стадионах, в парках и местах отдыха.