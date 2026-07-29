Общество 29.07.2026 в 15:03
В селе в Бурятии устроили бедлам на стадионе
Там разбили бутылку и раскидали мусор
Текст: Карина Перова
Жители Кижингинского района Бурятии пожаловались, что стадион в Хухэ-Дабо весь в мусоре и стекле. Кто-то разбил бутылку и раскидал упаковки.
«Кто отвечает за поддержание чистоты? Приехали с детьми на роликах покататься, опасно», - поинтересовались люди.
В администрации МО «Кижингинский сомон» пообещали, что сегодня, 29 июля, приведут в порядок площадку и прилегающую территорию.
Жителей просят бережно относиться к объектам благоустройства, соблюдать чистоту на спортивных площадках, стадионах, в парках и местах отдыха.