Происшествия 29.07.2026 в 15:25
В Бурятии убийца молодого таксиста на 12 лет заедет в колонию
Пьяный мужчина лишил жизни 18-летнего парня и едва не убил его друга
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении 32-летнего жителя поселка Каменск. Он убил 18-летнего парня, который хотел ему помочь.
Напомним, бессмысленное и жестокое преступление произошло в ночь на 23 ноября 2025 года в Кабанском районе. Обвиняемый после ссоры с супругой употреблял алкоголь, а затем пешком пошел из Каменска в Улан-Удэ. Мужчина в темноте шел прямо по проезжей части трассы, чем создавал угрозу движению транспорта и собственной жизни.
В этот момент мимо ехал автомобиль с двумя парнями, подрабатывающими частным извозом. Молодые люди остановились возле незнакомца, чтобы предупредить его об опасности и при необходимости оказать помощь. Однако обвиняемый сразу стал оскорблять их, затем затеял ссору, переросшую в потасовку. В ходе конфликта мужчина выхватил и пустил в дело нож, ранив одного из парней в ногу, а другого - в область подбородка. Тому удалось оттолкнуть нападавшего, после чего он усадил раненного друга в машину и повез в ближайшую больницу. Однако по пути его товарищ умер от обильной кровопотери. Ему было всего 18 лет.
Сообщение о преступлении было передано дежурному наряду дорожно-патрульной службы. Прибывшие к месту происшествия правоохранители задержали злоумышленника и доставили в райотдел полиции. На обочине дороги правоохранители нашли и орудие убийства – нож.
В конце мая Кабанский райсуд вынес по делу приговор. Мужчине дали 12 лет колонии строгого режима и обязали выплатить потерпевшим более 1,2 млн рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.
Вердикт суда обжаловали и осужденный, и гособвинитель. Однако Верховный суд Бурятии оставил его без изменений. На днях он вступил в законную силу.
Напомним, бессмысленное и жестокое преступление произошло в ночь на 23 ноября 2025 года в Кабанском районе. Обвиняемый после ссоры с супругой употреблял алкоголь, а затем пешком пошел из Каменска в Улан-Удэ. Мужчина в темноте шел прямо по проезжей части трассы, чем создавал угрозу движению транспорта и собственной жизни.
В этот момент мимо ехал автомобиль с двумя парнями, подрабатывающими частным извозом. Молодые люди остановились возле незнакомца, чтобы предупредить его об опасности и при необходимости оказать помощь. Однако обвиняемый сразу стал оскорблять их, затем затеял ссору, переросшую в потасовку. В ходе конфликта мужчина выхватил и пустил в дело нож, ранив одного из парней в ногу, а другого - в область подбородка. Тому удалось оттолкнуть нападавшего, после чего он усадил раненного друга в машину и повез в ближайшую больницу. Однако по пути его товарищ умер от обильной кровопотери. Ему было всего 18 лет.
Сообщение о преступлении было передано дежурному наряду дорожно-патрульной службы. Прибывшие к месту происшествия правоохранители задержали злоумышленника и доставили в райотдел полиции. На обочине дороги правоохранители нашли и орудие убийства – нож.
В конце мая Кабанский райсуд вынес по делу приговор. Мужчине дали 12 лет колонии строгого режима и обязали выплатить потерпевшим более 1,2 млн рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.
Вердикт суда обжаловали и осужденный, и гособвинитель. Однако Верховный суд Бурятии оставил его без изменений. На днях он вступил в законную силу.
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