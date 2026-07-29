Общество 29.07.2026 в 14:28

Дачный сезон в самом разгаре, а силы на нуле?

Самое время проверить здоровье!
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Текст: Служба информации "Номер один"
Дачный сезон в самом разгаре, а силы на нуле?
Фото: архив «Номер один»
Июльский зной, бесконечная прополка, полив и заготовки на зиму… Кажется, что в мае мы только «разбегались», а сейчас, в конце июля, многие дачники чувствуют себя как выжатый лимон. Болит спина, скачет давление, а до сбора урожая ещё пахать и пахать. Знакомая ситуация? Летом нагрузка растёт кратно: жара, активное движение, перепады температур между улицей и погребом. Мы часто списываем слабость на жару или усталость, но за этим может скрываться серьёзный сбой в организме. Отличный способ держать недуги под контролем – диспансеризация. Она поможет вам оставаться энергичными и радоваться каждому дню.

Что такое диспансеризация

Диспансеризация помогает контролировать уже имеющиеся заболевания и вовремя заметить скрытые проблемы (сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, онкологию) на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Во время диспансеризации вы не просто сдаёте анализы – вы получаете полную картину своего здоровья и персональные рекомендации от врача. Специалист подскажет, как скорректировать питание, подобрать посильную физическую нагрузку, а при необходимости назначит лечение выявленных заболеваний и направит к узким специалистам. Ранняя диагностика – это шанс справиться с заболеванием, пока оно ещё не успело всерьёз нарушить здоровье и помешать привычному ритму жизни.

Пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр можно бесплатно в своей поликлинике по месту жительства и делать это необходимо ежегодно, вне зависимости от возраста. 18 вам или 65 – ваш организм достоин внимания.

Записаться на диспансеризацию можно несколькими способами: через колл-центр или в регистратуре вашей поликлиники, у участкового терапевта. Однако самый удобный и быстрый вариант – это онлайн–запись через портал Госуслуги. Это легко, быстро и доступно каждому.

Как подготовиться 

Чтобы диспансеризация не отняла у вас целый день и не застала врасплох, запомните простые правила: 

1. Приходите утром натощак (последний прием пищи за 8 часов до сдачи крови). 

2. Возьмите с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 

3. Заранее запишите на листочек все беспокоящие вас «мелочи» (давление скачет, болят суставы, кружится голова при наклоне), чтобы не забыть сказать врачу. 

Когда вы знаете, что ваше сердце работает стабильно, а показатели крови в норме, вы можете браться за самые смелые планы по благоустройству участка или другим работам на огороде без страха за свое самочувствие. Не откладывайте визит к врачу на «после урожая». Яблоки долежат в погребе, а огурцы успеют закрутиться, но запущенная болезнь может вычеркнуть из жизни целое лето. Сделайте первый шаг уже сегодня –  запишитесь на диспансеризацию. Забота о своем здоровье поможет вам чувствовать себя лучше и делать то, что вы любите – будь то прогулки с внуками, дача или любимое хобби. 

Берегите себя и свое здоровье!

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В.Р. Бояновой
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