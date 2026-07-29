В Улан-Удэ возобновляется строительство Третьего моста через Уду. Новый подрядчик АО «ПО «Возрождение» из Санкт-Петербурга приступил к активной фазе подготовительных работ. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.

Площадка передана, сейчас компания заключает договоры на поставку материалов, набирает работников. Параллельно организация приступила к восстановлению ограждения территории и закупу хозяйственно-бытовых вагонов для обустройства быта рабочих.

«Смена подрядчика на таком масштабном объекте – сложный процесс. Это не просто «взяли и поменяли». Это и инвентаризация всего сделанного, и передача документации, и пересмотр графиков, и перезаключение контрактов на поставку материалов. В общем, огромный пласт работы за кулисами стройки», - прокомментировал Евгений Коркин.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 49%. Как уточнил зампред, за предыдущие годы на 80% был выполнен мостовой переход, на 75% переустроены тепловые сети, на 57% – сети водоснабжения и канализации, готовность подпорных стенок составляет 54%. При этом остался ряд ключевых объектов: переустройство трамвайных путей, путепровод тоннельного типа и 2 путепровода.

Завершить строительство моста планируют в 2028 году.