Житель Бурятии пытался победить рак желудка, прибегнув к тибетской медицине

В Бурятском онкологическом диспансере удалили желудок 60-летнему мужчине. Пациенту спасли жизнь – рак прогрессировал, он, словно горошины, усыпал всю слизистую желудка.

Сохранить орган полностью не удалось. После его удаления врачи соединили пищевод с первым отделом тонкого кишечника.

Как оказалось, рак выявили ещё на 1 стадии. Однако, узнав диагноз, мужчина отказался от операции. Он решил рассмотреть другие варианты лечения, получил второе мнение в федеральном центре. И принял решение в пользу тибетской медицины.

«В какой-то момент здравый смысл взял верх, и пациент согласился на операцию. Если бы мужчина вернулся через 6–12 месяцев после постановки диагноза, то было бы поздно. Возможно, мы не смогли бы помочь», - признались в онкодиспансере.

Рак желудка можно выявить на ранней стадии. Онкологи рекомендуют после 40 лет проходить ФГДС один раз в два года.