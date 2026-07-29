Общество 29.07.2026 в 15:42

Житель Бурятии пытался победить рак желудка, прибегнув к тибетской медицине

Но позднее онкологам пришлось удалить орган  
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Текст: Карина Перова
Житель Бурятии пытался победить рак желудка, прибегнув к тибетской медицине
Фото: Бурятский онкологический диспансер

В Бурятском онкологическом диспансере удалили желудок 60-летнему мужчине. Пациенту спасли жизнь – рак прогрессировал, он, словно горошины, усыпал всю слизистую желудка.

Сохранить орган полностью не удалось. После его удаления врачи соединили пищевод с первым отделом тонкого кишечника.

Как оказалось, рак выявили ещё на 1 стадии. Однако, узнав диагноз, мужчина отказался от операции. Он решил рассмотреть другие варианты лечения, получил второе мнение в федеральном центре. И принял решение в пользу тибетской медицины.

«В какой-то момент здравый смысл взял верх, и пациент согласился на операцию. Если бы мужчина вернулся через 6–12 месяцев после постановки диагноза, то было бы поздно. Возможно, мы не смогли бы помочь», - признались в онкодиспансере.

Рак желудка можно выявить на ранней стадии. Онкологи рекомендуют после 40 лет проходить ФГДС один раз в два года.

Теги
рак желудка операция

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