Общество 29.07.2026 в 14:29
В Бурятии практикант дорожной службы спалил гектары леса
Сухая трава вспыхнула от брошенного окурка
Текст: Номер один
Суд в Бурятии вынес приговор по делу о лесном пожаре, уничтожившем ценные древесные насаждения. Инцидент произошёл в конце апреля текущего года на территории Кижингинского района, - сообщает издание «МК в Бурятии».
По версии следствия, утром работник дорожной службы, находясь в поле вблизи автомобильной трассы, нарушил правила пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Брошенный им непотушенный окурок стал причиной возгорания сухой травы, которая из-за сильного ветра стремительно распространилась на значительной площади, перекинувшись на лесной массив.
В тот день в степи дул сильный порывистый ветер. Увидев дым, двое дорожных рабочих бросились к кромке огня. У них не было ни воды, ни лопат — только ноги. Они начали затаптывать сухую траву, пытаясь сбить пламя, но огонь шёл быстрее. Через несколько минут стало ясно: своими силами не справиться. Один из них позвонил в пожарную охрану. Подоспел экскаваторщик, попытался отсечь пламя полосой вспаханной земли, но ветер уже гнал огонь в сторону леса. Спасти лесные насаждения не удалось.
Огонь охватил более 30 гектаров леса в нескольких кварталах местного лесничества. В результате пожара были уничтожены сосновые насаждения объёмом более шести кубометров, что экологической службой было квалифицировано как повреждение до степени прекращения роста. Общий ущерб, причинённый лесному фонду, оценён в 157 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимый своей вины не признал и отказался от дачи показаний, сославшись на конституционное право.
Тем не менее, суд принял во внимание показания свидетелей, в том числе коллег подсудимого, которые подтвердили, что в момент возникновения пожара на месте находился только он, а иных источников огня — линий электропередач, кострищ или проезжающих автомобилей — зафиксировано не было. Один из свидетелей сообщил, что подсудимый позже в личной беседе признавался в неосторожности.
Дознание установило, что возгорание произошло именно от контакта сухой растительности с тлеющим табачным изделием. Судебная пожарно-техническая экспертиза подтвердила данную версию, исключив иные возможные причины. Суд признал собранные доказательства достаточными и квалифицировал действия молодого человека как уничтожение лесных насаждений по неосторожности, повлёкшее значительный ущерб.
При назначении наказания суд учёл возраст подсудимого, его положительные характеристики, отсутствие судимостей и тяжёлое состояние здоровья родителей. Данные обстоятельства были признаны исключительными. В итоге суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на десять месяцев. Кроме того, гражданский иск о возмещении ущерба был удовлетворён в полном объёме.
Фото: Номер один
По версии следствия, утром работник дорожной службы, находясь в поле вблизи автомобильной трассы, нарушил правила пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Брошенный им непотушенный окурок стал причиной возгорания сухой травы, которая из-за сильного ветра стремительно распространилась на значительной площади, перекинувшись на лесной массив.
В тот день в степи дул сильный порывистый ветер. Увидев дым, двое дорожных рабочих бросились к кромке огня. У них не было ни воды, ни лопат — только ноги. Они начали затаптывать сухую траву, пытаясь сбить пламя, но огонь шёл быстрее. Через несколько минут стало ясно: своими силами не справиться. Один из них позвонил в пожарную охрану. Подоспел экскаваторщик, попытался отсечь пламя полосой вспаханной земли, но ветер уже гнал огонь в сторону леса. Спасти лесные насаждения не удалось.
Огонь охватил более 30 гектаров леса в нескольких кварталах местного лесничества. В результате пожара были уничтожены сосновые насаждения объёмом более шести кубометров, что экологической службой было квалифицировано как повреждение до степени прекращения роста. Общий ущерб, причинённый лесному фонду, оценён в 157 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимый своей вины не признал и отказался от дачи показаний, сославшись на конституционное право.
Тем не менее, суд принял во внимание показания свидетелей, в том числе коллег подсудимого, которые подтвердили, что в момент возникновения пожара на месте находился только он, а иных источников огня — линий электропередач, кострищ или проезжающих автомобилей — зафиксировано не было. Один из свидетелей сообщил, что подсудимый позже в личной беседе признавался в неосторожности.
Дознание установило, что возгорание произошло именно от контакта сухой растительности с тлеющим табачным изделием. Судебная пожарно-техническая экспертиза подтвердила данную версию, исключив иные возможные причины. Суд признал собранные доказательства достаточными и квалифицировал действия молодого человека как уничтожение лесных насаждений по неосторожности, повлёкшее значительный ущерб.
При назначении наказания суд учёл возраст подсудимого, его положительные характеристики, отсутствие судимостей и тяжёлое состояние здоровья родителей. Данные обстоятельства были признаны исключительными. В итоге суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на десять месяцев. Кроме того, гражданский иск о возмещении ущерба был удовлетворён в полном объёме.
Фото: Номер один
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