Бурятия будет сотрудничать с Всероссийской федерацией волейбола

Сегодня в Улан-Удэ приехали генеральный директор Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко и заслуженный мастер спорта России, чемпион XXX Олимпийских игр в Лондоне, чемпион Европы Юрий Бережко. В рамках визита Александр Ярёменко подписал соглашение с главой Бурятии Алексеем Цыденовым о сотрудничестве с Федерацией волейбола.

Волейбол считается самым массовым видом спорта в республике, им регулярно занимаются более 52 тысяч жителей. Также в регионе развивается волейбол сидя. Как адаптивным спортом им занимаются ветераны СВО. В прошлом году на чемпионате России бурятские спортсмены заняли 4 место. В этом году на кубке России стали 5-ми, а Батор Дагбаев признан лучшим либеро кубка.

«За последние годы мы создали хорошую базу для развития этого вида спорта. По механизму государственно-частного партнерства построили, и открыли с участием нашего президента Владимира Владимировича современный волейбольный центр «Эйс». Сейчас там проходят тренировки и соревнования всероссийского уровня. Вот теперь вместе с Федерацией будем развивать детский и массовый спорт, помогать нашим тренерам и спортсменам, проводить больше крупных турниров», - отметил глава Бурятии.

Также Александр Ярёменко и Юрий Бережко много времени уделили общению с бурятскими волейболистами. Автограф-сессия состоялась в Центре волейбола «Эйс».

«Для ребят такие встречи дорогого стоят – можно услышать советы от спортсменов, которые добились самых высоких результатов, задать вопросы и получить дополнительную мотивацию. Спасибо Всероссийской федерации волейбола за внимание к Бурятии. Уверен, что это соглашение поможет сделать волейбол в нашей республике ещё популярнее, а побед бурятских спортсменов станет ещё больше», - заключил Алексей Цыденов.