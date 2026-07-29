Монголия начала строить гигантские хранилища топлива

Министр промышленности и минеральных ресурсов Гонгорын Дамдинням проинспектировал ход реализации строительных проектов по расширению мощностей хранения топлива. Работы ведутся при поддержке правительства по всей стране и охватывают стратегически важные регионы — в том числе город Улаанбаатар, а также аймаки Дархан‑Уул, Орхон, Баян‑Улгий и Умнуговь. Как сообщает портал «Монцамэ», отраслевые инициативы призваны укрепить энергетическую безопасность государства.

Цель отраслевых инициатив — сформировать запасы топлива, достаточные для покрытия потребностей государства в течение 3–6 месяцев. Эта задача закреплена в плане действий правительства на 2024–2028 годы. Совместно с частным сектором министерство реализует проекты, направленные на наращивание объёмов хранения. Согласно планам, к 2026 году ёмкость резервуаров по стране должна увеличиться на 150 тысяч кубических метров. К августу 2027 года показатель предстоит довести до 300 тысяч кубических метров.

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