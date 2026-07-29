«Селенгинский ЦКК» победил в «муравьиной» битве

Полным фиаско обернулась для ОАО «Селенгинский ЦКК» попытка посотрудничать с фирмой «Муравей» по поводу 57 полувагонов. Полувагоны были нужны производителю картона и упаковки для работы, но он их так и не дождался. Хотя внес денежный аванс, как это предусматривал заключенный договор.Еще в прошлом году ЦКК заключил с «Муравьем» договор имущественного найма (аренды) полувагонов. «Муравей» взял на себя обязательство предоставить предприятию во временно владение 57 единиц подвижного состава. Аренду одного полувагона оценили в почти 2300 рублей в месяц, с учетом НДС. ЦКК должен был внести на «муравьиный» расчетный счет оговоренный аванс.Потом в жизни «Муравья» внезапно произошли какие-то события, приведшие к корректировке взаимоотношений. Селенгинцев попросили внести аванс на счет другой фирмы «Чайна моторс». Предприятие так и сделало. Двумя платежами было перечислено почти 4 млн рублей. Но, как заявил ЦКК, обязанность по передаче полувагонов «Муравей» не исполнил.Предприятие сначала требовало от делового партнера в кратчайшие сроки передать подвижной состав. Потом потребовало вернуть аванс и уплатить штраф за нарушение условий договора.В ответ «Муравей» написал письмо о том, что он намерен вернуть предоплату и заплатить штраф. Однако ЦКК ничего не дождался. Высланная официальная претензия не смогла переломить ситуацию, поэтому пришлось обращаться в суд, где «Селенгинскому ЦКК» сопутствовал успех. Фемида присудила предприятию почти 4 млн рублей, а также 570 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и солидную госпошлину, которую деловой партнер тоже должен перечислить селенгинцам. Требования были удовлетворены полностью.Насколько реальна возможность взыскать средства? Налоговая служба пыталась открыть процесс по банкротству «Муравья», но производство по делу было прекращено в самом начале из-за отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение банкротных процедур, в т. ч. на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.В заявлении налоговиков было указано о невозможности финансирования процедуры банкротства из средств федерального бюджета, а также об отсутствии возможности покрытия судебных расходов по делу о банкротстве.Не имея доказательств того, что у «Муравья» есть имущество (или оно может обнаружиться позже), за счет которого можно профинансировать расходы по банкротному делу, а также хотя бы частично погасить задолженность по обязательствам «Муравья», Фемида прекратила производство по делу.Подозреваем, что миллионы, успешно отсуженные у фирмы, названной в честь мелкого суетливого насекомого, никогда не поступят на баланс «Селенгинского ЦКК».