Происшествия 29.07.2026 в 16:26

Из лагеря «Чкаловец» под Новосибирском госпитализировали пятерых детей

Какой инфекцией они заразились, сейчас разбираются специалисты
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Текст: КП-Новосибирск
Из лагеря «Чкаловец» под Новосибирском госпитализировали пятерых детей
Фото: КП-Новосибирск
Пятерых детей госпитализировали из лагеря «Чкаловец» под Новосибирском в июле 2026 года, из-за чего смена была завершена досрочно. По информации, озвученной администрацией лагеря и региональными службами, решение было принято по предписанию санитарных органов и носит профилактический характер. 

Администрация лагеря сообщила КП-Новосибирск, что досрочное окончание старшей смены связано с выполнением требований санитарных служб.

— Благополучие детей — наш главный приоритет. Мы заинтересованы в первую очередь в безопасном отдыхе, поэтому принимаем такое решение. Родителям будут возвращены деньги за неиспользованные дни отдыха, — сообщили в лагере.

В лагере подчеркнули, что речь не идет о чрезвычайной ситуации, а основной причиной принятого решения стало обеспечение безопасности детей.

По данным Министерства здравоохранения Новосибирской области, были госпитализированы пять детей.

— Все в нетяжелом состоянии. Сегодня выпишут троих, — сообщили КП-Новосибирск в минздраве Новосибирской области.

Что за инфекция была у детей, сейчас разбираются специалисты. По факту произошедшего проводится проверка, организованная следственными органами. Одновременно на территории лагеря выполняются санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию помещений.

При этом, сообщили в Следственном комитете по региону, младшие отряды продолжили отдых в лагере. Их корпуса были изолированы, контактов с заболевшими детьми не фиксировалось. Новых случаев заболевания также не выявлено.

Как рассказала КП-Новосибирск мать одного из отдыхавших в лагере школьников, дети там не отравились — по её словам, это инфекция.

— У меня сейчас там отдыхают дети. Говорят, некоторые жаловались, что у них сыпь. Возможно, это вирус.

По мнению эпидемиолога Якова Новоселова, если симптомы у детей действительно такие, это тоже говорит не в пользу пищевого отравления.

— Высокая температура, боль в горле и сыпь характерны для целого ряда инфекционных заболеваний, среди которых могут быть ветряная оспа, корь, энтеровирусная инфекция и другие заболевания. Без медицинского осмотра и лабораторных исследований установить точный диагноз невозможно. Сезонные вспышки инфекционных заболеваний в детских коллективах не являются редкостью, особенно в условиях тесного общения большого количества детей. Самая эффективная мера — своевременная вакцинация, — сказал Яков Новоселов КП-Новосибирск.

Специалист также отметил, что при подозрении на инфекционное заболевание дети должны незамедлительно передаваться медицинским работникам и изолироваться от остальных воспитанников.

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