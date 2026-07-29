В Улан-Удэ на три дня зарядят дожди

Дожди и ливни обещают синоптики Бурятии в ближайшие три дня. Осадки не обойдут стороной и Улан-Удэ. Они пройдут в столице республики 30 и 31 июля и, возможно, 1 августа.При этом будет ветрено, но достаточно тепло. Днем 30 июля прогнозируют +21…+23, 31 июля +24…+26, а 1 августа +23…+25 градуса.