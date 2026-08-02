В Бурятии оленям наденут ошейники с ИИ

В Байкальском государственном заповеднике стартовала экспедиция по изучению хамар-дабанской группировки северного оленя, организованная совместно с фондом «Озеро Байкал». На животных наденут спутниковые ошейники. Один из которых оснащен микроконтроллером с искусственным интеллектом. Его принцип работы можно сравнить с фитнес браслетом или умными часами: в ошейнике установлена специализированная нейросеть, заточенная под дикую природу. Она самостоятельно распознает поведение животного: отдыхает ли олень, кормится или бежит (и если бежит, то с какой скоростью). ИИ будет фиксировать тип поведения особи по заданному параметру от 10 до 60 минут.Спутниковое мечение диких животных - общепринятая в мировой практике методика: как правило, особь обездвиживают под контролем ветеринара, надевают на нее ошейник и отпускают обратно в естественную среду. Дальнейшее наблюдение идет дистанционно, без повторного контакта с человеком.ИИ-трекинг уже применяют для изучения китов, слонов и волков в разных странах, но для сибирского лесного подвида северного оленя это первый подобный опыт. Ошейники рассчитаны на длительное использование и будут передавать информацию до четырех лет, отмечают в фонде «Озеро Байкал».Чтобы понять, зачем нужны такие технологии, важно взглянуть на масштаб проблемы. Согласно данным прошлого года, численность хамар-дабанской группировки - около 23 особей, тогда как в 1981 году их было порядка 150. Это сокращение растянулось на десятилетия - оно не случилось за один сезон. Именно поэтому проблему долго не удавалось остановить: угроза не выглядела как внезапная катастрофа, на которую можно среагировать разово. Она действовала исподволь - через незаконную охоту и лесные пожары, год за годом сокращая места обитания оленей.Эта динамика подтверждается и более свежими наблюдениями. В период с 2021 по 2022 год благодаря сотрудничеству с фондом «Озеро Байкал» ученые впервые обследовали участки горной тундры с помощью дронов и фотоловушек, что позволило обнаружить следы оленей там, где их раньше не фиксировали. До 2023 года численность группировки колебалась в пределах от 18 до 31 особи, и лишь в последние годы она остается на относительно стабильном уровне.Причем хамар-дабанская группировка лесного подвида северного оленя (Rangifer tarandus valentinae) - единственное млекопитающее, которое одновременно занесено и в Красную книгу Российской Федерации, и в Красную книгу Республики Бурятия. То есть потеря этой группировки станет утратой федерального, а не только регионального масштаба.Но важность вида выходит далеко за рамки формальных списков. Сибирский лесной северный олень не просто редкий вид - он ключевое звено экосистемы горной тундры. Как крупное травоядное, напрямую влияет на растительный покров: поедая одни растения и разнося на большие расстояния семена других, олень формирует состав флоры на обширных территориях. Одновременно служит кормовой базой для хищников, поддерживая баланс всей пищевой цепи.Особенно опасна потеря маленькой и замкнутой популяции: в изолированных группах быстро нарастает риск близкородственного скрещивания, из-за чего снижается жизнеспособность животных и их способность адаптироваться к переменам среды. В отличие от городского парка, где можно заново высадить растения, утрату такой генетической линии компенсировать невозможно: ее восстановление - крайне сложный процесс, а в ряде случаев попросту нереальный.Исторический контекст лишь усиливает драматизм ситуации. К слову, история этого животного насчитывает тысячелетия: сибирский лесной северный олень был современником мамонтов. Его уникальные адаптации - вроде густого меха (до 1 700 полых волосков на квадратный сантиметр) и рогов у обоих полов - помогали выживать в суровых условиях ледникового периода. Сегодня же этот механизм выживания дает сбой под давлением антропогенных факторов.Стартовавшая экспедиция - часть многолетнего цикла исследований при поддержке фонда «Мир вокруг тебя». И если раньше ученые в первую очередь отвечали на вопрос «сколько оленей осталось», то теперь фокус сместился на более сложную задачу. Главный вопрос текущего сезона - раскрыть зимнюю загадку: где эти 23 оленя скрываются в холода и какими путями мигрируют.Ответ на него критически важен. Эта задача стала особенно острой после неудачной зимней экспедиции: несмотря на 150 километров пеших маршрутов и авиаучет протяженностью 440 км, оленей на охраняемой территории обнаружить не удалось. Без этих данных защитить животных за пределами заповедника невозможно: там нет охранного режима, а риски (от охоты до пожаров. - Прим. ред.) значительно выше.Ученые также рассматривают иные возможные причины сокращения численности. Например, в местах обитания оленей наблюдается высокая численность бурых медведей, которые представляют угрозу для ослабленных животных, беременных самок и молодняка. При этом один долгий полевой сюжет ставит под сомнение версию о решающем влиянии хищников. Почти десять лет сотрудники заповедника наблюдали за самкой по кличке «Хромоножка»: несмотря на травму, делавшую ее уязвимой, она продолжала жить и оставаться в популяции. Специалисты также проверили гипотезу о влиянии паразитов, но она не нашла подтверждения.- Каждая новая экспедиция не только дает ответы, но и помогает поставить следующие вопросы, без которых невозможно разработать действительно эффективные меры по сохранению вида. Сегодня мы понимаем, что для сохранения популяции недостаточно защищать только территорию заповедника. Необходимо разобраться, где животные проводят зиму, как мигрируют и с какими угрозами сталкиваются на протяжении всего жизненного цикла. Именно поэтому фонд считает важным поддерживать долгосрочные научные исследования, - подчеркнула гендиректор фонда «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова.Важную роль в судьбе вида играет и общественная поддержка. Проект «Вместе для дикой природы» включил сибирского лесного оленя в список из 200 краснокнижных видов, за которых россияне могут проголосовать на сайте «Ведомостей». Голосование продлится до конца сентября, а победители получат дополнительную поддержку со стороны природоохранных организаций и регионов.По итогам сезона ученые и фонд планируют подготовить конкретные рекомендации по спасению подвида.