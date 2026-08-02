Две культуры в одном сердце

Время от времени в центральной части нашей страны выходцы из азиатских стран сталкиваются с проявлениями нетерпимости, и все эти случаи вызывают широкий общественный резонанс. В нашем регионе же ситуация иная: разные народы уживаются здесь в гармонии, а порой рождают и вовсе удивительные явления - например, понятие «русские буряты». Мы решили узнать у известного блогера с профилем «Русская бурятка» о значении этого термина и ее личном понимании.В Бурятии, где мирное соседство разных этнических групп длится уже несколько столетий, можно услышать необычное словосочетание - «русские буряты».У этого выражения есть исторический контекст. В начале XX века и в последующие десятилетия часть бурят покинули родные земли и оказались, в частности, во Внутренней Монголии (среди них и так называемые шэнэхэнские буряты). Среди причин переселения были политические потрясения, коллективизация, нехватка земель. Местные жители (монголы) в отдельных случаях называли этих переселенцев «русскими бурятами». Такое прозвище отражало не только отдельные русские слова в речи, но и в целом связь с российской средой - от языка до бытовых привычек. Важно, что это было внешнее, нередко ситуативное обозначение, а не самоназвание.Со временем в некоторых сообществах (например, в армии или в местах заключения) могла проявляться логика землячества: человека из наших краев могли называть «бурятом» вне зависимости от его этнической принадлежности - просто по месту происхождения. Этот же принцип географической идентификации сработал во время известной встречи с президентом страны, когда русский по национальности боец, представляясь, назвал себя бурятом.Но есть и третий смысл этого выражения, самый неожиданный. Так называют не бурята, оказавшегося вдали от родины, и не земляка «по прописке», а русского человека, который душой прикипел к бурятской культуре.- Выражение «русские буряты» ранее я не слышала, ровно до того момента, как начала вести TikTok. Там у меня сорок с лишним тысяч подписчиков, правда сейчас я его не веду. Но в другой социальной сети - 20,5 тыс. подписчиков, преимущественно из жителей и выходцев из Бурятии. Там я пела песни на бурятском языке, и мне начали писать, что я русская бурятка. «Наша русская буряточка» - в таком духе писали мои подписчики. Оттуда у меня и пошло это выражение. Я сама выросла в бурятском селе. У меня есть знакомые, которые сами по себе русские, но свободно разговаривают на бурятском языке. Но я никогда не слышала, чтобы их так называли… Хотя, может, не замечала, - начинает наш разговор блогер из Курумкана Ксения Воронова.По словам Ксении, выражение «русские буряты» описывает ситуацию, когда человек по национальности русский - его родители и родственники русские, но при этом он следует местным традициям и живет в соответствии с укладом, принятым в Бурятии.- Что-то перенимаешь в свою жизнь от бурятской культуры. То есть, по сути, у нас очень много «русских бурят». Многие живут по бурятским традициям, даже верованиям: разговаривают на бурятском языке, поют на нем. Как раз таки они и относятся к «русским бурятам», по моему мнению. Или, допустим, как у якутов есть сахаляры, то есть это такие же русские, но с якутскими корнями. Возможно, у многих местных русских тоже есть бурятские корни. У меня со стороны бабушки есть в роду буряты, - объясняет Ксения.Ксения родилась и выросла в селе Могойто Курумканского района, где принимала активное участие в общественной жизни - и в школе, и в селе, и в районе.- Первый раз я выступила сольно в 11-м классе. Мой классный руководитель и учитель бурятского языка сказала, что мне нужно выступить, потому что я пою без акцента. На конкурсе «Наранай Туя» было обязательное условие: одна песня - по желанию исполнителя, а вторая должна быть на бурятском языке либо принадлежать бурятскому композитору или исполнителю. Помню, для меня это было очень страшно и волнительно. Я вообще сама по себе не полиглот, и мне нелегко даются языки. Но почему-то с бурятским все наоборот. Мы в школе его изучали - он был обязательным предметом. Сейчас в городских школах его дают на выбор, а у нас таких вопросов не было. Я всегда шла на урок с удовольствием. Мы там разбирали произношение, правописание… До сих пор помню все, чему учил меня мой учитель, - делится Ксения.Девушка рассказывает, что не владеет языком в совершенстве, но всегда старается понять и разобрать, о чем поет.- Моя любимая песня на бурятском языке на сегодняшний день - «Захяа дуун» Жаргала Бадмацыренова. Мне очень нравится, как звучит мелодия, как переливаются звуки и работает голос. Недавно артист театра исполнил эту песню на улице, и это было очень красиво: вживую она звучит совсем иначе. Еще есть песня «Инаг дураяа гамнарай» - она считается уже народной. Мне очень нравится ее смысл: он очень метафоричный. В этой песне есть сильный посыл: несите свою любовь по жизни, несмотря ни на какие преграды и препятствия. Мне кажется, это очень актуально в наше время, - говорит Ксения.- Позже я встретила своего мужа - он оказался военным. По распределению мы попали в Хабаровск. До этого я побывала в Китае и была поражена: китайцы искренне любят русскую культуру. Я поняла, что везде можно жить хорошо, и за границей, и в другом городе. Но в родной Бурятии все равно лучше. Мы поездили по разным местам - например, муж пожил в Санкт Петербурге. Он говорит, что хоть это мегаполис и культурная столица и там много перспектив, но наш Улан Удэ все равно уютнее, солнечнее, а вода чище. Я не могу с ним не согласиться, - рассуждает жена военного.Ксения вспоминает, что в Хабаровске они больше всего скучали по Байкалу.- Было очень неприятно заходить в мутную воду, к которой ты не привык. Воду из-под крана пить нельзя, мясо - совсем не то. Бурятия и качественное мясо – это почти синонимы. И, что для меня особенно примечательно: в Улан Удэ обратишься к человеку - он с тобой поговорит, подскажет, поможет, чего не всегда дождешься в большом городе. Людям там просто некогда, они сильно обособлены. Когда я родила, мы жили в Хабаровске, и мне хотелось познакомиться с мамочками на детской площадке - казалось бы, чего проще. Но там все сторонились друг друга. У нас же на детских площадках мамы разговаривают, вместе гуляют и даже дружат. Конечно, я не во всех городах России была, но муж, который побывал во многих уголках страны, согласен со мной: у нас люди более приветливы, - делится своими мыслями молодая мама.Ксения философски рассуждает о Родине и родном крае.- У нас все прекрасно, хотя, конечно, кое-какие минусы есть. А где их нет? Например, любимого человека ты же принимаешь со всеми недостатками и достоинствами, и такая же аналогия с Родиной. Ты ее принимаешь, потому что она для тебя родная, - замечает Ксения Воронова.На данный момент Ксения находится в декретном отпуске и параллельно ведет свой блог.- Я работаю музыкальным руководителем в детском саду и кайфую от малышей: от того, как они ко мне тянутся, как им нравится заниматься музыкой, как здорово они поют. Мне это очень нравится. А блогерство - мое хобби: тут я могу показывать свое творчество. Например, записать кавер или вот у меня есть авторская песня про Курумкан. Больших целей не ставлю: мне комфортно с тем, что уже имею. Сейчас все ресурсы и время вкладываю в семью, в дом. Многие ставят высокие цели, чего-то хотят достичь… А мне непонятно: для чего? Чтобы исчерпать всего себя? Почему нельзя просто оставаться счастливым? - вопрошает она.Девушка призналась, что через блог получает признание от своей аудитории.- Я живу в своем маленьком мире: в небольшом городе, у меня свой дом на природе, воздух и вода чистые. Если дети захотят другую жизнь - мешать не будем, пусть покоряют мир. Но нам с мужем большего не надо - мы никуда не хотим. Живем недалеко от Байкала, едим натуральные продукты: мясо, молоко, яйца. На работу мне добираться пять минут - не стою в гигантских пробках. Прихожу домой, а меня окружают мои славные дети. Никакой бизнес и большие города мне этого не заменят, - добавляет Воронова.Ксения призналась, что сначала боялась выкладывать ролики, где поет на бурятском - опасалась осуждения. В целом реакции аудитории неоднозначны, но преимущественно положительные.- Боялась, что обсмеют: ведь я лицом не бурятка. Но потом увидела огромную поддержку в комментариях. Люди просили еще что-нибудь спеть. Стали называть «наша русская буряточка» - оттуда и название моего профиля. Потом стали приглашать к себе на мероприятия и торжества. А позже не раз звали выступать уже на разных городских и муниципальных площадках и всегда представляли как человека, который сочетает в себе две культуры - русскую и бурятскую, как пример понимания и уважения двух наций, - говорит певица.Сегодня она поет не только потому, что ей откликается это в душе - Ксения видит в этом свою миссию и ответственность.- Теперь я говорю, что не просто пою, а продвигаю бурятский язык, бурятскую культуру и творчество, показываю, что это красиво. Все больше людей узнают о нашей местной культуре не только в пределах республики, но уже и на уровне всей России. Мне неоднократно писали из разных уголков мира: «Девушка русская, а поет на каком-то языке». Заходят в профиль, узнают, что это бурятский, интересуются, о чем я пою. Даже звезды российской эстрады мне ставили лайки, и это было очень неожиданно, - признается Ксения.Также девушка призналась, что когда услышала, как китайцы исполняют «Катюшу» на китайском и русском, испытала огромную гордость и радость.- Было до слез трогательно и невероятно приятно. И я думаю, что людям, для которых бурятский язык родной, так же приятно слышать, как русская девушка поет на их языке и старается делать это без акцента, чтобы звучало гармонично. Как мне когда-то было радостно услышать, как китайцы поют на русском, - рассуждает певица блогер.Как и любой блогер, Ксения сталкивается с хейтом.- Конечно, не всем нравится, что я пою на бурятском языке - до оскорблений доходило. Но я не обращаю внимания. Я не делаю это ради хайпа, как считают некоторые хейтеры. Хайповать сложно на том, что тебе не близко. Да и хайп – это про временное явление: месяц два и все - это становится неинтересно ни публике, ни самому блогеру. А я пою основательно уже несколько лет: пишу каверы, ищу костюмы, снимаю ролики… Получается, что это совсем не дешевый хайп, - рассуждает Ксения Воронова.Послушав Ксению, начинаешь понимать, что «русские буряты» - это не о национальности, а о символе многовековой дружбы и взаимного влияния. Это потомки тех, кто создавал историю края бок о бок. Именно это тесное переплетение судеб и делает нашу республику уникальным регионом, где русские стали бурятами, а буряты - русскими.