Общество 02.08.2026 в 09:00

Спикер Хурала поздравил с праздником десантников Бурятии

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Текст: Служба информации "Номер один"
Спикер Хурала поздравил с праздником десантников Бурятии
Фото: Хурал Бурятии
Уважаемые воины-десантники, ветераны воздушно-десантных войск и личный состав легендарной 11-й Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады!

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск!

2 августа мы чествуем тех, кто идет впереди, кто первым принимает удар, кто с честью выполняет самые сложные боевые задачи. ВДВ - это элита Вооруженных Сил Российской Федерации. Ваша стойкость и отвага - надежный залог безопасности нашей Родины!

В этот праздничный день мы с особой гордостью поздравляем воинов 11-й Отдельной гвардейской десантно-штурмовой орденов Суворова, Жукова и Кутузова бригады! Соединение по праву составляет гордость не только республики, но и всей страны. Богатая боевая история, воинская доблесть, проявленная в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии, мужество и отвага бойцов 11-й ОГДШБр, участвующих в специальной военной операции, стали образцом профессионализма, боевой выучки и умелого владения современным оружием. С первых дней СВО «голубые береты» воюют на самых сложных направлениях, выполняя ключевые боевые задачи. Семь Героев России и тысячи награждённых воинов - свидетельство беззаветного служения Отечеству, ратного труда наших земляков в победу над нацизмом.

Желаю вам крепкого здоровья, несгибаемой силы духа, воинской удачи, благополучия вашим семьям и новых успехов в ратном труде на благо России! 

С праздником! С Днём Воздушно-десантных войск!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов

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