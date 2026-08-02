Спикер Хурала поздравил с праздником десантников Бурятии

Уважаемые воины-десантники, ветераны воздушно-десантных войск и личный состав легендарной 11-й Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады!От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск!2 августа мы чествуем тех, кто идет впереди, кто первым принимает удар, кто с честью выполняет самые сложные боевые задачи. ВДВ - это элита Вооруженных Сил Российской Федерации. Ваша стойкость и отвага - надежный залог безопасности нашей Родины!В этот праздничный день мы с особой гордостью поздравляем воинов 11-й Отдельной гвардейской десантно-штурмовой орденов Суворова, Жукова и Кутузова бригады! Соединение по праву составляет гордость не только республики, но и всей страны. Богатая боевая история, воинская доблесть, проявленная в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии, мужество и отвага бойцов 11-й ОГДШБр, участвующих в специальной военной операции, стали образцом профессионализма, боевой выучки и умелого владения современным оружием. С первых дней СВО «голубые береты» воюют на самых сложных направлениях, выполняя ключевые боевые задачи. Семь Героев России и тысячи награждённых воинов - свидетельство беззаветного служения Отечеству, ратного труда наших земляков в победу над нацизмом.Желаю вам крепкого здоровья, несгибаемой силы духа, воинской удачи, благополучия вашим семьям и новых успехов в ратном труде на благо России!С праздником! С Днём Воздушно-десантных войск!