В Улан-Удэ зреет новый бунт

Эксперт заключил, что физический износ здания составляет 71,6%. Нормативный срок эксплуатации дома исчерпан. Дефицит сейсмостойкости здания составляет 2 - 2,5 балла. Реконструкция потребует серьезных затрат, сопоставимых со строительством нового дома, и не позволит полностью устранить несоответствие нормам. Поэтому наилучший вариант – снести ветхое строение.





Мы сидим за небольшим столом у окна, разговариваем о невеселом положении. Ветеран БАМа кладет на стол круглую ручку, и она немедленно скатывается в направлении окна. Очевидно, что туда идет наклон.





Александр Иванович, помогите!

На ул. Революции 1905 года улан-удэнцы, которые живут в местных аварийных домах, все решительнее начинают отстаивать свои интересы. «Номер один» не раз писал об упорной борьбе жителей дома №82, настаивающих на скорейшем расселении их дома 1905 года постройки.Сейчас подобные настроения распространились на соседний многоквартирный дом № 86. По имеющимся документам, он построен во времена Ленина, в 1917 году - дому более 100 лет. Но граждане говорят, что на самом деле дом был построен в 1905 году, как и №82, когда шла застройка улицы. В настоящее время люди хотят найти в архивах документы, которые подтвердили бы более ранний год постройки.20 июля администрация г. Улан-Удэ не смогла оспорить в Верховном суде Бурятии решение Железнодорожного райсуда: апелляционную жалобу отклонили, и вердикт первой инстанции остался без изменения. В центре разбирательства оказалось муниципальное распоряжение, согласно которому аварийный дом по ул. Революции 1905 года, 86, подлежит сносу и будет расселен до конца 2035 года.Местные пенсионеры обратились к прокурору Железнодорожного района, заявив о неразумности такого большого срока. В итоге они совместно выступили за ускорение расселения - был подан иск о значительном сокращении этого периода.«Прокурор полагает, что до конца 2035 года могут произойти необратимые последствия для граждан, так как в результате чрезвычайной ситуации дом, разрушаясь, может не только причинить вред жильцам дома, окружающим и неопределенному кругу лиц, но и прекратить свое существование как объект недвижимости», - отмечено в материалах судебного процесса.Истцы требовали расселить дом до конца 2026 года. Рассмотрев ситуацию, суд постановил, что расселение должно произойти до конца 2027 года. Принято во внимание, что расселение жильцов потребует определенного времени, что расходы по расселению и сносу дома должны быть запланированы и предусмотрены в бюджете города, а также другие обстоятельства. Как бы там ни было, срок уменьшили на восемь лет. Распоряжение горадминистрации частично поправили. Между прочим, Фемида не в первый раз исправляет бумаги такого рода, передвигая срок расселения на более ранние годы.Люди, вообще-то, ждут, что городские власти сами прекратят устанавливать сроки расселения аж на 2030-е годы. Но чиновники упорно продолжают их устанавливать, создавая лишнюю работу прокурорам и нервотрепку жителям аварийных домов.Может быть, имеет смысл провести широкое совещание в прокуратуре с участием муниципалов со всей Бурятии и договориться раз и навсегда не устанавливать далекий 2035 год или что-то подобное?Возможно, муниципалы согласятся, что энергию прокуратуры, время судей и другие ресурсы государственной системы хорошо бы тратить более рачительно, и перестанут порождать решения, которые постоянно становятся предметом судебных разбирательств.Чиновники Улан-Удэ обжаловали вердикт, но, как указано выше, успеха не добились, только заняли время двух судебных инстанций. Будем надеяться, что в третью инстанцию улан-удэнские власти не пойдут.Пенсионерка Надежда Воскресенская живет в доме № 86 с 1968 года. Строение постепенно ветшало и сейчас стало вообще плохим.- Дом 1905 года постройки, и когда потом вдруг в документах появился 1917 год, все были удивлены. А узнали об этом тогда, когда нас от железной дороги передавали в ведение города Улан-Удэ. Когда железная дорога нас отдавала, она должна была сделать ремонт, но не провела. Потом у нас были разные «управляшки», но в 2000-х годах нас перестали брать на обслуживание. Дом же ветхий. Придут, посмотрят и отказываются брать. Кое-как сами поддерживаем, - рассказывает пенсионерка.В конце 1960-х годов в дом, в рамках ремонта, провели холодный водопровод и канализацию. В настоящее время трубы прогнили - хомут на хомуте стоит.- Боимся трогать, потому что все рассыплется, - говорит жительница.Всего в доме пять квартир. То в одной, то в другой умирают пожилые владельцы, так и не дождавшись заветного расселения. Жилье переходит наследникам.- Мы здесь не живем, а мучаемся - зимой дома в валенках ходим, в одежде спим. Печка старая и не спасает: плохо топится, дымит, труба разваливается. Крыша протекает. Администрация района нам предложила фирму для проведения обследования дома на предмет аварийности. Эксперт провел его, написал заключение, жильцы заплатили за работу. В итоге муниципалитет вынес решение расселить нас до конца 2035 года. Мне 70 лет, мужу уже 80, и нам сказали еще десять лет ждать. Доживем ли до расселения? – возмущается Надежда Воскресенская.Стены в зимнее время сильно промерзают. На входной двери образуется слой снега. Сколько ни топи, но теплее в доме не становится.Стены дома бревенчатые, однако и они не вечны - признаны аварийными. Перекрытие из деревянных балок имеет наклоны и прогибы. Фундамент - в аварийном состоянии, крыша тоже. Система электроснабжения изношена.Честно говоря, износ в 71,6% кажется нам заниженным. Примечательно, что дом обследовал тот же частный специалист, что и соседний - № 82. К его заключению по «восемьдесят второму», как не раз писал «Номер один», возникли большие претензии. Эксперт включил в документ немало лжи, которую жители этого дома до сих пор оспаривают, и кое-что им уже удалось исправить. Несмотря на фальшивую информацию, муниципалитет оплатил то заключение (эксперт работал по муниципальному контракту).Ну а дом № 86, видимо, уже серьезно повело.Муж пенсионерки рассказал корреспонденту «Номер один», что двери, ведущие в квартиру из сеней, приходится подрубать.- Дверь садится все время, внизу приходится подрубать, но потом проходит время, и она опять не закрывается. А другая, уличная дверь зимой снегом изнутри покрывается. Замок на ней приходится постоянно подгонять, чтобы закрывался, но сейчас опять не закрывается, - описывает пенсионер, как все перекашивается.Между прочим, он первопроходец БАМа, ветеран труда, сейчас инвалид второй группы. За бамовские заслуги имеет ряд медалей. Отмечен также за заслуги перед Республикой Бурятия. БАМ нормально работает, помогая стране совершать разворот на Восток. Однако, как видим, постаревшему строителю магистрали никакие заслуги перед Родиной не помогли переселиться с женой из разрушающейся «аварийки».Сейчас жильцы хотят обратиться к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросить разобраться с тем, почему расселение такого старого дома (даже если считать его 1917 года постройки. - Прим. ред.) настолько затянулось. Не хотят ждать, когда жилище сложится как карточный домик.Бастрыкина «аварийщики» считают защитником простых людей и надеются на него.- Хорошо бы, чтобы работал на посту подольше. Если уйдет, то неизвестно, что за человека назначат вместо него, - беспокоятся граждане.