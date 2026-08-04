Гороскоп для жителей Бурятии на 4 августа 2026 года

Общий фон дня: День будет немного нервным. Общаться с людьми станет сложнее обычного, возможны мелкие ссоры на пустом месте и недопонимания в переписке. В первой половине дня сосредоточиться будет трудно, поэтому лучше не браться за важные задачи сразу после пробуждения. Зато вторая половина дня отлично подходит для творчества, оформления документов и решения старых проблем. Главное правило сегодня: не делать из мухи слона.



Овен

Утром вас всё может раздражать без видимой причины. Не вступайте в споры до обеда. После полудня появится ясность в планах, а интуиция подскажет верное решение. Вечером избегайте критики близких, иначе вспыхнет конфликт.



Телец

День заставит задуматься о цене вещей — денег, времени или собственных усилий. Возможны непредвиденные траты или поломка техники. Во второй половине дня кто-то предложит неожиданную помощь — смело соглашайтесь.



Близнецы

Сложный день для разговоров по душам. Вас могут неправильно понять даже старые друзья. Перепроверяйте сообщения перед отправкой. Если планировали поездку, будьте готовы к мелким задержкам в пути.



Рак

Луна обостряет вашу интуицию, но вместе с ней и желание всех контролировать. Дайте людям больше свободы. Отличный день, чтобы разобрать старые фотографии, навести порядок в шкафу или закончить отчет, который давно висит над душой.



Лев

Ваши идеи сегодня кажутся вам гениальными (спасибо переходу Меркурия), но окружающим они могут быть непонятны. Объясняйте проще. Первая половина дня сулит ошибки из-за спешки, зато вечером вы найдете единомышленников.



Дева

Вы будете замечать каждую мелкую ошибку окружающих, что сильно испортит настроение. Постарайтесь держать язык за зубами. День хорош для работы с бумагами, госорганами и бюрократией — здесь ваша въедливость принесет победу.



Весы

Попытки всем угодить приведут лишь к усталости. Сегодня можно говорить «нет». Будьте осторожны в коротких поездках по городу. Ближе к вечеру атмосфера дома потеплеет, если вы сами не начнете выяснять отношения.



Скорпион

Эмоции будут бурлить внутри, но показывать их не стоит — окружающие воспримут это как агрессию. Направьте энергию в работу или спорт. Велика вероятность случайно найти потерянную вещь или важный документ.



Стрелец

Не давайте опрометчивых обещаний утром — переоцените свои силы. Желание охватить необъятное приведет к хаосу. Сосредоточьтесь на чем-то одном во второй половине дня, и тогда результат приятно удивит.



Козерог

Рабочие вопросы потребуют жесткой дисциплины. Коллеги могут тормозить процесс своей медлительностью, не злитесь на них. Хороший момент, чтобы спокойно обсудить с начальством то, что давно накопилось.



Водолей

День начнется с ощущения, что техника и люди сговорились против вас. Связь будет барахлить, договоренности — срываться. Сохраняйте хладнокровие. К вечеру придет интересная идея от человека, от которого вы этого совсем не ждали.



Рыбы

Вам захочется спрятаться от мира и никого не видеть. Это отличная стратегия на первую половину дня. Не насилуйте себя общением. Позже появится определенность в личных отношениях, уйдет тревога, и вы сможете порадоваться приятным мелочам.



Фото: нейросеть