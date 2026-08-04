Общество 04.08.2026 в 06:02
Зурхай на вторник, 4 августа
21-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - для людей, родившихся в год Мыши, Дракона, Обезьяны, заниматься земледелием, торговать и вести административные дела.
Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Курицы и Обезьяны; начинать важные дела, назначать на высокие посты, полагаться на сотрудников, заключать договоры, принимать невестку или приглашать гостей, устраивать праздники.
Стрижка волос: к инфекционным болезням.
Дорога: Благоприятно отправляться в путешествие (кроме направления на юг).
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Курицы и Обезьяны; начинать важные дела, назначать на высокие посты, полагаться на сотрудников, заключать договоры, принимать невестку или приглашать гостей, устраивать праздники.
Стрижка волос: к инфекционным болезням.
Дорога: Благоприятно отправляться в путешествие (кроме направления на юг).
Фото: Номер один
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