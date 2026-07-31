В Бурятии исследовали более 6,5 тысяч клещей

В Центре гигиены и эпидемиологии Бурятии исследовали более 6,5 тысяч клещей – как снятых с людей, так и собранных из окружающей среды. Специалисты выявляют наличие у «кровососов» возбудителей опасных инфекций: клещевого вирусного энцефалита, боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза и риккетсиоза.

Результаты исследований подтверждают, что клещи в республике могут быть заражены всеми указанными инфекциями. Самыми распространенными являются боррелии – ими инфицировано 40% клещей, снятых с людей.

«Высокая активность клещей на территории республике сохраняется. Лабораторные исследования подтверждают циркуляцию возбудителей опасных инфекций — в первую очередь клещевого вирусного энцефалита и боррелиоза. В ряде проб также выявлены патогены, вызывающие анаплазмоз и эрлихиоз», - отметила заведующая эпидемиологическим отделом Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии Алевтина Вахрушкина.

Исследуют клещей на наличие инфекций:

- Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятии (Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45 «б»)

График приема клещей в будние дни: с 8.30 до 12.00; в выходные дни: в воскресенье – с 9.00 до 12:00, суббота – выходной.

- Республиканская клиническая инфекционная больница (Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9 «а»).

Телефон для справок: 8 (3012) 41-67-23, 41-67-05.