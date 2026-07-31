Медучреждения Бурятии начали использовать нейросеть при постановке диагнозов

Сегодня в республике платформой пользуются все мед организации, подведомственные Минздраву Бурятии.– Платформа «МосМедИИ» выросла из научного эксперимента Центра диагностики и телемедицины. Сегодня она позволяет тиражировать решения, созданные в Москве, в другие регионы страны. Столица оплачивает этот доступ, чтобы субъекты могли использовать технологии искусственного интеллекта в своей работе, - говорит главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Юрий Васильев.Решение разработано для применения технологий искусственного интеллекта при анализе медицинских изображений. Инициатива масштабируется при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина. Он отмечает, что подключение к платформе расширяет возможности регионального здравоохранения. Врачи получают доступ к современным инструментам, которые помогают обрабатывать снимки быстрее, выделять проблемные участки и выполнять предварительный анализ.– В Бурятии обработано уже более 2 тысяч исследований с помощью ИИ-технологий, – подтверждают в Минздраве Республики Бурятия. – Москва предоставляет регионам доступ к ИИ-сервисам для анализа компьютерной томографии грудной клетки и компьютерной томографии головного мозга. Все алгоритмы зарегистрированы как медицинские изделия с ИИ и имеют регистрационное удостоверение и проходят постоянный мониторинг качества.ИИ даёт «второе мнение» и передаёт врачу результаты автоматизированной обработки данных. Для жителей Бурятии это означает более оперативную диагностику. Сокращается время ожидания результатов, а значит, лечение начинается раньше. Также технологии помогают врачам точнее выявлять изменения и принимать решения о тактике обследования.