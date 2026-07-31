Мэр Улан-Удэ поручил КГХ обследовать дорожные знаки

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил Комитету городского хозяйства провести комплексное обследование всех дорожных знаков в столице Бурятии. Особое внимание будет уделено их устойчивости, надежности крепления и состоянию опор.

«Знаки должны стоять надежно. Поправьте знаки, которые висят криво», – сказал Игорь Шутенков на совещании.

Всего в городе установлено более 15 тысяч знаков. Проверочные работы помогут сделать дороги безопаснее и удобнее для всех – и водителей, и пешеходов. Это часть большой программы мэрии Улан-Удэ по улучшению дорог и повышению безопасности в городе.