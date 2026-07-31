Общество 31.07.2026 в 13:36

Мэр Улан-Удэ поручил КГХ обследовать дорожные знаки

Особое внимание будет уделено их устойчивости
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Текст: Карина Перова
Мэр Улан-Удэ поручил КГХ обследовать дорожные знаки
Фото: администрация Улан-Удэ

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил Комитету городского хозяйства провести комплексное обследование всех дорожных знаков в столице Бурятии. Особое внимание будет уделено их устойчивости, надежности крепления и состоянию опор.

«Знаки должны стоять надежно. Поправьте знаки, которые висят криво», – сказал Игорь Шутенков на совещании.

Всего в городе установлено более 15 тысяч знаков. Проверочные работы помогут сделать дороги безопаснее и удобнее для всех – и водителей, и пешеходов. Это часть большой программы мэрии Улан-Удэ по улучшению дорог и повышению безопасности в городе.

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мэр Игорь Шутенков дорожные знаки

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