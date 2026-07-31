Происшествия 31.07.2026 в 14:33

В Камчатском крае жителя Бурятии зарезали на рыболовецком судне

В убийстве обвиняют 20-летнего жителя Кемеровской области
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Текст: Карина Перова
В Камчатском крае жителя Бурятии зарезали на рыболовецком судне
Фото: нейросеть

В селе Пахачи Камчатского края зарезали 25-летнего жителя Бурятии. Молодой человек после инцидента скончался в больнице. В убийстве обвиняют 20-летнего жителя Кемеровской области.

Трагедия произошла вечером 29 июля на жилом рыболовецком судне, пришвартованном у пирса коммерческой организации. В ходе внезапно возникшего конфликта обвиняемый взял нож хозяйственно-бытового назначения и нанес им потерпевшему не менее одного удара в область задней поверхности грудной клетки.

Жителя Бурятии с повреждениями доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от полученного ранения.

Сотрудники регионального следственного управления и УМВД России по Камчатскому краю задержали и доставили фигуранта в город Елизово для проведения неотложных следственных действий. Следствием инициировано ходатайство перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - заключили в СУ СКР по Камчатскому краю.

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